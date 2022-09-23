Cuối ngày mai 24/9: 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn ngó trước sau kẻo tiền tài hao mất, công danh gặp khó, gia đạo tin buồn ập đến, bản mệnh rắc rối bủa vây

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:25

Cuối ngày mai 24/9, 3 con giáp này ra đường cẩn thận đủ điều, nhìn ngó trước sau, giữ chặt túi tiền, gia đạo có chuyện không vui, bản mệnh gặp khó.

Tuổi Sửu

Dưới tác động của cục diện Tương Phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu. Bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi hợp tác kẻo tiền bạc dễ thất thoát.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm, có lẽ là vì những bất đồng ý kiến thường xuyên xảy ra. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa và học cách bao dung cho những khuyết điểm của nhau. 

Cuối ngày mai 24/9: 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn ngó trước sau kẻo tiền tài hao mất, công danh gặp khó, gia đạo tin buồn ập đến, bản mệnh rắc rối bủa vây - Ảnh 1
Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 24/9/2022 ngày mai, sức ảnh hưởng của tuổi Tỵ ngày mai không được tốt. Sẽ rất khó để có thể thay đổi quyết định của một người nào đó, bởi khả năng thuyết phục của con giáp này không được mạnh mẽ giống như bản thân mong đợi. Hãy chờ đợi một cơ hội khác thì hơn.

Tuổi Tỵ cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Cần phải nuôi tham vọng, thế nhưng con giáp này không thể nóng lòng mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức được. Hãy bình tĩnh thực hiện từ từ từng bước một để có những bước tiến chắc chắn.

Cục diện Thủy khí vượng ngày mai không tốt cho những ai đang bị bệnh mãn tính. Bản mệnh hãy cố gắng duy trì việc uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bên cạnh đó không quên thực hiện các thói quen tốt như ăn uống đủ chất, chăm chỉ tập luyện để cải thiện thể trạng hiện tại.

Cuối ngày mai 24/9: 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn ngó trước sau kẻo tiền tài hao mất, công danh gặp khó, gia đạo tin buồn ập đến, bản mệnh rắc rối bủa vây - Ảnh 2
Tuổi Tỵ cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra vất vả. Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này chuyển đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Ngoài ra, dự báo người tuổi Tuất dễ mắc sai lầm bởi sự chủ quan, cẩu thả trong giai đoạn này.

Vận trình tài lộc kém sắc. Sự thiếu nhạy bén và linh hoạt là nguyên nhân chính khiến bản mệnh bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền quan trọng.

Mộc khắc Thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn.

Cuối ngày mai 24/9: 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn ngó trước sau kẻo tiền tài hao mất, công danh gặp khó, gia đạo tin buồn ập đến, bản mệnh rắc rối bủa vây - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra vất vả - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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