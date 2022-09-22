Tử vi 10 ngày tới: TOP 3 con giáp may mắn hanh thông, rộng đường công danh, lọt vào mắt xanh quý nhân, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, kinh doanh vượng sắc, tiền tài vô ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 17:25

Tử vi dự đoán, vào 10 ngày tới, 3 con giáp này may mắn đủ đường, công danh rộng mở, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Thìn trải qua những ngày cuối tháng 9 một cách khá yên bình. Mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định, dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai.

Dưới tác động tích cực của cục diện Nhị Hợp, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh lập ra những kế hoạch, mục tiêu tương lai cũng như bắt tay vào hiện thực hóa những dự định của mình. Tin rằng với thái độ làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, bạn sẽ sớm trông thấy thành quả.

Tình cảm lứa đôi bước vào quy trình tiến độ không thay đổi hơn, không còn tranh cãi liên tục như trước. Điều cơ bản là cả hai đã chịu nhượng bộ và học cách san sẻ nên tình cảm ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Tử vi 10 ngày tới: TOP 3 con giáp may mắn hanh thông, rộng đường công danh, lọt vào mắt xanh quý nhân, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, kinh doanh vượng sắc, tiền tài vô ùn ùn - Ảnh 1
Dưới tác động tích cực của cục diện Nhị Hợp, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh lập ra những kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có Tam Hợp chỉ đường dẫn lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc, nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này.

Trên phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương.

Tử vi 10 ngày tới: TOP 3 con giáp may mắn hanh thông, rộng đường công danh, lọt vào mắt xanh quý nhân, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, kinh doanh vượng sắc, tiền tài vô ùn ùn - Ảnh 2
Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian tháng 10, người tuổi Dậu cuối cùng cũng đã xóa bỏ được hoàn toàn những vận đen đeo bám mình. Trong thời gian này, liên tiếp những tin vui, hỷ sự sẽ đến với con giáp này. Mỗi ngày, con giáp này đều sẽ có cơ hội phát tài và thu lợi nhuận. Không những thế, sự nghiệp cũng đi lên như “diều gặp gió”.

Tài lộc bình ổn, làm ăn trôi chảy, theo đường công danh sự nghiệp sẽ nhận được tin vui, theo nghiệp kinh doanh thì kém mừng hơn một chút ít. Nguồn thu tuy chưa đáng kể, nhưng đừng lo ngại, cứ liên tục chịu khó và tích cực thì sẽ được đền đáp xứng danh thôi.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương sinh. Bạn và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu nhau, đôi bên luôn cổ vũ nhau mỗi khi đối diện khó khăn, thử thách. Cũng nhờ có người ấy làm hậu thuẫn, bạn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

Tử vi 10 ngày tới: TOP 3 con giáp may mắn hanh thông, rộng đường công danh, lọt vào mắt xanh quý nhân, làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, kinh doanh vượng sắc, tiền tài vô ùn ùn - Ảnh 3
Tài lộc bình ổn, làm ăn trôi chảy, theo đường công danh sự nghiệp sẽ nhận được tin vui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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