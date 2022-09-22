Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 23/9: THẦN TÀI ghé thăm, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, vàng bạc được ban phát, bản mệnh tắm trong biển tiền tài, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 16:23

Sau 18h 23/9 ngày mai, 3 con giáp này được thần tài ghé thăm ban phát vàng bạc, vận trình tài lộc lên đỉnh cao mới, may mắn hơn người, đào hoa vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Một vài người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện và mang tới cho con giáp này những tin vui trên con đường công danh. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội trước mắt thì sẽ sớm chinh phục được các mục tiêu của mình.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Các dự án đầu tư đã lâu giờ đây mới thu lợi, củng cố thêm nguồn tích luỹ cho những người này.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Tình cảm hài hoà và ngập tràn yêu thương phần nào bù đắp những lo lắng trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên chủ quan nghĩ rằng đã yêu nhau lâu ngày thì không cần quan tâm tới cảm xúc của đối phương.

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 23/9: THẦN TÀI ghé thăm, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, vàng bạc được ban phát, bản mệnh tắm trong biển tiền tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, tổng thể vận thế của những người tuổi Hợi đang lên, gặp nhiều may mắn hơn.

Công việc ngày mai tốt hơn, những dự định muốn hoàn thành đều có thể làm được, việc gì cũng diễn ra suôn sẻ. Tài lộc tăng cao, thu nhập tốt đến mức đáng ghen tị.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Nhân duyên khởi sắc đem tới trước mắt người độc thân đối tượng hẹn hò thích hợp, có thể viết nên câu chuyện tình yêu mỹ mãn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 23/9: THẦN TÀI ghé thăm, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, vàng bạc được ban phát, bản mệnh tắm trong biển tiền tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Công việc ngày mai tốt hơn, những dự định muốn hoàn thành đều có thể làm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi nên mạnh dạn bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ lâu nay. Đây là thời điểm thuận lợi nhưng không có nghĩa là khởi đầu bao giờ cũng tốt, do đó cần chuẩn bị sẵn tinh thần để vượt qua mọi biến cố có thể xảy đến.

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mùi phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách trong ngày mai.

Vận trình tài lộc ổn định. Đây được cho là thời cơ tốt dành cho những người đang có ý định kinh doanh, buồn bán.

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 23/9: THẦN TÀI ghé thăm, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, vàng bạc được ban phát, bản mệnh tắm trong biển tiền tài, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Chính Ấn phù trợ, người tuổi Mùi phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 23/9: THỰC THẦN soi sáng, 3 con giáp này xuất sắc hơn người, vận trình tươi sáng, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thênh thang tiền tài, phúc khí vây quanh

Cuối ngày mai 23/9: THỰC THẦN soi sáng, 3 con giáp này xuất sắc hơn người, vận trình tươi sáng, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thênh thang tiền tài, phúc khí vây quanh

Cuối ngày mai 23/9, thực thần chiếu mệnh, 3 con giáp này xuất sắc hơn hơn người, vận trình tươi sáng, kí hợp đồng rốt ráo, cấp trên đánh giá cao bản mệnh.

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