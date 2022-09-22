Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 09:22

Cuối ngày mai 23/9, 3 con giáp này cẩn thận đủ đường kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh cẩn thận gặp nhiều trắc trở trong tình yêu.

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 6 ngày 23/9/2022, ảnh hưởng của Tứ Hành Xung khiến nhiều người tuổi Tý cảm thấy khó khăn khi đối mặt với chuyện tình cảm rối ren hiện tại. Bạn chỉ còn cách duy nhất là đối mặt, không thể trốn tránh nữa rồi, hãy đối diện với cảm xúc của mình, đừng kéo dài thêm những muộn phiền.

Tỷ Kiên xuất hiện trong lúc này cho thấy bạn tiếp tục khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. Có thể một người thân quen nào đó không thật lòng với bạn và bạn cảm thấy thất vọng, không biết nên hành xử với họ như thế nào cho phù hợp.

Tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe, sự chú quan có thể khiến con giáp này bỏ qua những dấu hiệu quan trọng để điều trị bệnh kịp thời. Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bản mệnh nên mọi sự tổn thương, châm chích tại khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu - Ảnh 1
Tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe, sự chú quan có thể khiến con giáp này bỏ qua những dấu hiệu quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 6 ngày 23/9/2022, tương xung tác động, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, con giáp này sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bản mệnh có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh thì ngày mai không phải là ngày thích hợp để tuổi Thìn lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe. Đừng chủ quan vì nó sẽ gây ra những hệ lụy mà bạn không lường trước được

Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu làm gì cũng không thuận lợi. Có thể sẽ có nhiều chuyện không hay dồn dập đến, khiến con giáp này vừa khó chịu vừa bất lực, dù đã rất cố gắng và chăm chỉ làm việc nhưng thành quả nhận lại chẳng bao nhiêu nên sinh ra chán nản và thất vọng, chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ mà thôi.

Lúc này bản mệnh nên chủ động tìm đến sự giúp đỡ của mọi người và tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, làm việc siêng năng và hiệu quả hơn để nhận được thành quả xứng đáng. Những đen đủi rồi cũng qua đi, người tuổi Dậy hãy chuẩn bị tâm thế thật vững vàng, đừng dễ dàng gục ngã trước khó khăn mà đánh mất tất cả những thứ đã gây dựng được.

Cuối ngày mai 23/9: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp cẩn thận đủ đường, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, đào hoa xấu, bản mệnh gặp trắc trở trong tình yêu - Ảnh 3
Dậu làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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