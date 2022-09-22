Cuối ngày mai 23/9: THỰC THẦN soi sáng, 3 con giáp này xuất sắc hơn người, vận trình tươi sáng, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thênh thang tiền tài, phúc khí vây quanh

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão muốn hướng về gia đình, bạn có mục tiêu và động lực hơn khi nghĩ tới họ. Thậm chí có người xem người thân của mình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tình duyên: Vận đào hoa rất thịnh vượng, bạn có thể quen thêm nhiều người khác phái, có thể sẽ thoát được cảnh độc thân sớm. Người đã có đôi có cặp nên né tránh vận đào hoa này.

Đây sẽ là thời gian thuận lợi cho công việc của tuổi Mão khi có Chính Quan nâng đỡ, những cố gắng của bạn trong thời gian qua sắp được đền đáp xứng đáng. Hơn thế nữa, bạn sẽ nhận được lời mời cộng tác cho một dự án mới.

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mão muốn hướng về gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn tương trợ cũng là lúc con giáp tuổi Tị cần tập trung hơn cho các nhiệm vụ mà bản thân đề ra khi mà có sự hỗ trợ của mọi người. Bạn có thể xem xét và sắp xếp lại các đầu việc cần xử lý.

Tài lộc: Hợp tác với bạn bè, công việc làm ăn phát đạt. Một số người có thể gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo và nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội để kiếm tiền, có thể mọi thứ có chút khó khăn ban đầu nhưng bạn cứ kiên nhẫn. Hãy nỗ lực hết sức mình vì biết đâu thu nhập của bạn sẽ được nhân đôi.

Thiên Ấn tương trợ cũng là lúc con giáp tuổi Tị cần tập trung hơn cho các nhiệm vụ mà bản thân đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, ăn nói khéo léo, biết cách khen ngợi người xung quanh nên được sự hỗ trợ về nhiều mặt ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Chính Ấn giúp con giáp tuổi Ngọ được phát huy năng lực trong lĩnh vực mà bạn xuất sắc hơn mọi người. Có nhiều người nhận được lời khen ngợi cùng sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp.

Mộc sinh Hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế nếu gặp khó khăn, hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chính Ấn giúp con giáp tuổi Ngọ được phát huy năng lực trong lĩnh vực mà bạn xuất sắc hơn mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo