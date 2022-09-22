Đúng 12h trưa mai 23/9: 3 con giáp được CHÍNH QUAN hỗ trợ, làm việc gì cũng hanh thông đủ đường, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh đào hòa vượng sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA'

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 07:33

Đúng 12h trưa mai 23/9, 3 con giáp này chính quan nâng đỡ, hanh thông đủ đường, vạn sự như ý, bản mệnh đào hoa vượng sắc, độc thân tìm được nửa yêu thương.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 23/9/2022 ngày mai, cát tinh nâng đỡ, tuổi Tý có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự chăm chỉ và cẩn thận của con giáp này chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bản mệnh sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, tuổi Tý hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Con giáp này là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn.

Tý vượng vận đào hoa khi Tam Hợp ghé thăm, bạn rất thu hút người khác giới nên lúc này cũng phải cẩn thận với người là chồng/vợ của bạn thân của bạn nữa đấy. Muốn tránh xa rắc rối thì nên phòng ngừa ngay từ đầu những vấn đề như thế này.

Đúng 12h trưa mai 23/9: 3 con giáp được CHÍNH QUAN hỗ trợ, làm việc gì cũng hanh thông đủ đường, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh đào hòa vượng sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA' - Ảnh 1
Tý vượng vận đào hoa khi Tam Hợp ghé thăm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu ngày mai là người nhã nhặn, chừng mực, ước ao mọi thứ đều tươi sáng, trải đầy màu hồng. Trong công việc bạn đối xử kính trên nhường dưới với đồng nghiệp, có mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Bạn có nhiều tham vọng, mục tiêu và cẩn thận chăm chút nó, bạn luôn tay luôn chân không muốn bản thân lười biếng.

Nhờ có Tam Hợp vun vén mà con giáp tuổi Sửu độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Thổ - Kim tương sinh mang tới cơ hội để bạn có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Ai đang gặp khó khăn thì có thể thoát khỏi tình huống này khi được người hỗ trợ.

Đúng 12h trưa mai 23/9: 3 con giáp được CHÍNH QUAN hỗ trợ, làm việc gì cũng hanh thông đủ đường, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh đào hòa vượng sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA' - Ảnh 2
Sửu ngày mai là người nhã nhặn, chừng mực, ước ao mọi thứ đều tươi sáng, trải đầy màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ 6 ngày 23/9/2022 con giáp tuổi Thìn nếu có gì bày tỏ thì nên nói ra trong ngày có Lục Hợp che chắn vì ý kiến của bạn dễ nhận được sự đồng cảm, nhận được hưởng ứng. Bạn chỉ cần giải thích vấn đề một cách đơn giản và rõ ràng mà thôi.

Chính Quan hỗ trợ cho mọi việc người tuổi Thìn tiến hành trong ngày mai thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể có ai đó tương trợ, chỉ cho bạn cách thức phù hợp để cải thiện hiệu quả công việc hiện tại.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Thìn cho thấy mình cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc gia đình. Bản mệnh chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để đôi bên cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Đúng 12h trưa mai 23/9: 3 con giáp được CHÍNH QUAN hỗ trợ, làm việc gì cũng hanh thông đủ đường, vạn sự suôn sẻ như ý, bản mệnh đào hòa vượng sắc, người độc thân thoát kiếp 'FA' - Ảnh 3
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Thìn cho thấy mình cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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