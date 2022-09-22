Tử vi dự đoán 44 ngày tới, 3 con giáp này trúng số đổi đời, thay chuyển càn khôn, vận trình một bước lên mây, sung sướng hết phần thiên hạ, tình - tiền viên mãn, gia đạo ngập tin vui

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước tiến đáng mừng trong 44 ngày tới do có sự phù trợ của Nhị Hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó, chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến.

Cát tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa, sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu hợp ý với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm.

Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước tiến đáng mừng trong 44 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có Tam Hợp phù trợ, bạn bắt tay vào công việc nào cũng gặp được nhiều điều thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao lành mạnh khiến bạn nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người. Lại thêm Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng, bản mệnh chỉ cần chăm chỉ, chịu khó, kiên định với mục tiêu của mình thì ắt gặt hái thành công.

Tài chính trong 44 ngày tới đang trên đà tăng tốc. Có cát tinh soi chiếu nên chuyện làm ăn của tuổi Thìn khá thuận lợi, rất thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp.

Về mặt tình cảm, Nhị Hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của người tuổi Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm, chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt.

Tài chính trong 44 ngày tới đang trên đà tăng tốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh.

Tài lộc trong 44 ngày tới cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích.

Tài lộc trong 44 ngày tới cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo