Đúng 12h ngày mai 24/9: TOP 3 con giáp này được PHẬT BÀ ưu ái, cát khí vây quanh, mỗi bước đều được nâng đỡ, tình - tiền thắm vượng, suôn sẻ đủ đường, nửa đời sau chẳng biết đói khổ u sầu

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục, mình không hề thua kém bất cứ ai.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rõ rệt. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp người độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Những người đã lập gia đình đang đắm chìm trong vô vàn ngọt ngào, yêu thương.

May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy nhé.

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra hanh thông. Khả năng lãnh đạo gặp thời cơ tốt nên được phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, con giáp này như được tiếp thêm động lực để đối diện với những thách thức nối tiếp nhau phía trước.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Tài vận có dấu hiệu tăng không ngừng giúp tuổi này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi, nhưng nếu đã có đôi có cặp sẽ dễ vướng phải những rắc rối không đáng có, gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Bạn nên hành động đúng mực và khéo léo để tránh dây dưa về tình cảm.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022 ngày mai, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Hơn thế nữa người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày doanh thu như mong đợi. Nhìn chung sẽ là mọi chuyện đang tốt đẹp, con giáp này không phải lo lắng hay áp lực quá nhiều.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày thứ 7 này, bạn tự tin thử thách bản thân bởi bạn tin rằng xung quanh luôn có người ủng hộ mình.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo