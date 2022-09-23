Đồng hồ điểm 12h trưa nay 23/9: Chúc mừng 3 con giáp chính thức rũ sạch vận xui, may mắn tìm tới, tiền tài chảy về tay, bản mệnh thay thời đổi vận, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 00:27

Đúng 12h trưa nay 23/9, 3 con giáp này chính thức rũ sạch vận xui, may mắn lũ lượt kéo tới, tiền tài về tay, vận trình một bước lên hương, không ai suôn sẻ bằng.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Thời điểm thuận lợi và may mắn ngập tràn này cũng là cơ hội tốt để người tuổi Tuất phát huy tối đa thế mạnh của mình. Chỉ cần bản mệnh kiên trì đi theo các kế hoạch đã vạch sẵn thì sẽ sớm thu được kết quả tốt.

Vận trình tài chính khởi sắc. Tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt thời cơ giúp gia tăng thu nhập. Về phương diện sức khỏe, bạn nên bổ sung nhiều vitamin C, vitamin D giúp tăng cường sức đề kháng.

Trong tình cảm, tuổi Tuất luôn theo đuổi một cuộc sống tình cảm ổn định. Mặc dù đôi lúc người tuổi Tuất cũng có những hành động mạo hiểm, bốc đồng.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 23/9: Chúc mừng 3 con giáp chính thức rũ sạch vận xui, may mắn tìm tới, tiền tài chảy về tay, bản mệnh thay thời đổi vận, vận trình lên hương - Ảnh 1
Tuổi Tuất nên tranh thủ nắm bắt thời cơ giúp gia tăng thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra chảy trôi. Có tam hội quý nhân soi đường dẫn lối hướng người tuổi Hợi đi đúng với nguyện vọng, mong muốn của mình. Khi đã đạt được thành công thì đừng quên gửi lời cám ơn tới những người đã từng giúp đỡ mình lúc khó khăn, hoạn nạn.

Vận trình tài lộc dồi dào. Thiên Tài nâng đỡ mở ra cơ may tài lộc ngay trước mắt. Bản mệnh dù làm việc gì cũng có được doanh thu rủng rỉnh từ công việc chính của mình.

Phương diện sức khỏe bình ổn. Con giáp này nên duy trì thói quen làm việc và ngủ nghỉ lành mạnh như hiện tại.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 23/9: Chúc mừng 3 con giáp chính thức rũ sạch vận xui, may mắn tìm tới, tiền tài chảy về tay, bản mệnh thay thời đổi vận, vận trình lên hương - Ảnh 2
Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra chảy trôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Về công việc, ngày mai máu nghệ sĩ lên cao, bạn sẽ có được màn trình diễn xuất sắc nếu đi theo con đường nghệ thuật. Đối với những ai quá nhút nhát có thể bạn sẽ có được bước đột phá. Ngày mai may mắn sẽ đến với những ai làm nghề viết lách, hội họa, nghệ thuật,... sẽ được thỏa sức đắm chìm trong cảm xúc tình cảm và suy nghĩ của mình.

Vận trình tài lộc gặp may. Thực Thần nâng đỡ mở ra những cơ hội quý báu trong việc cải thiện tại chính.

Vận trình tình cảm thắm thiết. Người tuổi Mão cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng. Người độc thân chưa để tâm nhiều tới chuyện yêu đương vì mải mê lo cho sự nghiệp.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 23/9: Chúc mừng 3 con giáp chính thức rũ sạch vận xui, may mắn tìm tới, tiền tài chảy về tay, bản mệnh thay thời đổi vận, vận trình lên hương - Ảnh 3
Thực Thần nâng đỡ mở ra những cơ hội quý báu trong việc cải thiện tại chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 23/9: THỰC THẦN soi sáng, 3 con giáp này xuất sắc hơn người, vận trình tươi sáng, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thênh thang tiền tài, phúc khí vây quanh

Cuối ngày mai 23/9: THỰC THẦN soi sáng, 3 con giáp này xuất sắc hơn người, vận trình tươi sáng, bản mệnh hợp đồng rốt ráo, cấp trên trọng dụng, thênh thang tiền tài, phúc khí vây quanh

Cuối ngày mai 23/9, thực thần chiếu mệnh, 3 con giáp này xuất sắc hơn hơn người, vận trình tươi sáng, kí hợp đồng rốt ráo, cấp trên đánh giá cao bản mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn