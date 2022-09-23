Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 09:54

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh vượng sắc, hợp đồng rốt ráo, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022 ngày mai đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Hơn thế nữa người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày doanh thu như mong đợi. Nhìn chung sẽ là mọi chuyện đang tốt đẹp, con giáp này không phải lo lắng hay áp lực quá nhiều.

Nhờ có cát tinh mà tâm trạng của tuổi Thân ngày mai đầy tích cực và thoải mái, con giáp này tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bản mệnh ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó.

Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi, nhưng nếu đã có đôi có cặp sẽ dễ vướng phải những rắc rối không đáng có, gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Bạn nên hành động đúng mực và khéo léo để tránh dây dưa về tình cảm.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Thổ sinh Kim cho thấy con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử, tuy nhiên bạn chớ nên chủ quan, lơ là để mắc lỗi đáng tiếc. Nếu nghiêm túc ôn tập, bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới. 

Với người làm công ăn lương, về cơ bản, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Nếu cứ giậm chân tại chỗ mãi tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy.

Cục diện ngũ hành tương sinh ngày mai sẽ hỗ trợ tuổi Mùi có những cách thức phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm hiện tại. Có thể lâu nay con giáp này đang làm sai cách nên để quan hệ của hai người đi lạc hướng mất.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 2
Người tuổi Mùi được Chính Ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Bảy ngày 24/9/2022 ngày mai, cát tinh mang tới cho tuổi Hợi thêm nhiều năng lượng để thực hiện những kế hoạch, dự án đang dang dở. Khi con giáp này thể hiện được năng lực và được công nhận thì việc được thăng chức là điều dễ dàng xảy ra.

Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi, tuy nhiên, bạn đừng nên vì thế mà chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn vẫn cần phải ôn luyện kĩ càng và làm bài thi cẩn thận. 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Hãy mở rộng lòng mình rồi bạn sẽ được đón nhận hạnh phúc.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 3
Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h ngày mai 24/9: TOP 3 con giáp này được PHẬT BÀ ưu ái, cát khí vây quanh, mỗi bước đều được nâng đỡ, tình - tiền thắm vượng, suôn sẻ đủ đường, nửa đời sau chẳng biết đói khổ u sầu

Đúng 12h ngày mai 24/9: TOP 3 con giáp này được PHẬT BÀ ưu ái, cát khí vây quanh, mỗi bước đều được nâng đỡ, tình - tiền thắm vượng, suôn sẻ đủ đường, nửa đời sau chẳng biết đói khổ u sầu

Đúng 12h ngày mai, 3 con giáp này cát khí vây quanh, phật bà ưu ái, tiền - tình thắm vượng, suôn sẻ đủ đường, nửa đời sau may mắn, sung sướng.

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