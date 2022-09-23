Đúng khuya nay 23/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, của cải trải trước mắt, tiền tài chất không xuể, bản mệnh rung đùi đếm tiền, cuối năm chỉ có nhung lụa, vinh hoa

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 23/9 diễn ra hanh thông dễ dàng. Chính Quan trợ mệnh giúp người tuổi này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với thời gian sớm nhất.

Thủy sinh Mộc, người tuổi Mùi và nửa kia có một ngày khá yên bình bởi tình cảm của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp. Dần dần, bạn đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương, đôi bên không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 23/9 diễn ra hanh thông dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Sáu 23/09/2022 cho thấy xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Mão. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tình hình tài chính của Tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm bình an. Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn tri kỷ cho mình sau những lần vất vả trong quá trình kiếm tiền “chân ái” cho mình. Người đã lập gia đình có cuộc sống vợ chồng viên mãn vì lúc nào, bạn và người ấy cũng dành thời gian quan tâm lẫn nhau.

Tình hình tài chính của Tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra trôi chảy và thuận lợi. Người tuổi này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao và khen ngợi hết lời nhờ thái độ cầu tiến và chăm chỉ trong quá trình làm việc.

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 23/09/2022 với Tuổi Dần vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Thủy sinh Mộc, may mắn hơn là quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia tiến triển tốt đẹp. Người ấy luôn sẵn sàng lắng nghe những khó khăn của bạn, vì thế hãy chia sẻ với đối phương để hai người có thể cùng nhau vượt qua.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra trôi chảy và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo