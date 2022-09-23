Cuối ngày mai, 24/9, 3 con giáp này công danh có điểm sáng, vận trình phất lên như 'diều gặp gió', hanh thông đủ đường, thập phần như ý, bản mệnh khẳng định vị thế, ai nấy đều phải ngước nhìn

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Mọi kế hoạch đang dần đi vào quỹ đạo như mong muốn, tuổi Sửu cứ duy trì tốt phong độ như hiện tại là được. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nếu người tuổi này có thể kịp thời phát huy điểm mạnh của mình thì tiền bạc sẽ sớm đổ về túi.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp người độc thân sớm tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình. Những người đã lập gia đình đắm chìm trong ngập tràn hạnh phúc, lãng mạn cùng nhau.

Vận trình tài lộc ổn định. Bản mệnh nên nghĩ tới những phương án kiếm tiền dự phòng mới mong cải thiện được tình hình tài chính hiện tại.

Đào hoa nở rộ giúp người độc thân sớm tìm thấy ý trung nhân của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần tươi sáng. Tiền bạc thu về tay không ít. Bản mệnh này chẳng cần vất vả quá nhiều mà vẫn gặt hái thành công. Người kinh doanh buôn bán bỗng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp

Tình hình tài chính của tuổi Mão đang được cải thiện. Vận trình tài lộc tốt đẹp này kéo dài tới cuối năm. Có được điều này là do bản mệnh có kế hoạch hơn trong chi tiêu, kiểm soát việc mua sắm và dành nhiều tiền cho tiết kiệm.

Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Nhờ có quý nhân che chở mà tuổi Mão và nửa kia có thêm sự tin tưởng, cảm thông và bao dung lẫn nhau. Nhưng nếu muốn có bước tiến xa thì cả hai phải cùng nỗ lực và hết lòng vun vén cho câu chuyện tình yêu này.

Nhờ có quý nhân che chở mà tuổi Mão và nửa kia có thêm sự tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai khẳng định vị thế. Vận trình phất lên như diều gặp gió, đó là nhờ vào sự thông minh cũng như khả năng lên kế hoạch hiệu quả. Vận trình tài lộc có bước tiến khả quan. Bản mệnh không còn phải quá lo lắng tới vấn đề chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh có được không hẳn là nhờ may mắn, bởi phần lớn đó là kết quả của sự nỗ lực, chăm chỉ của con giáp này.

Chuyện tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên Hợi nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng quá nuông chiều bản thân kẻo tiếp tục tăng cân.

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai khẳng định vị thế - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo