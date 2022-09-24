Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 09:35

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải trước mắt, lộc lá tá lả, của cải chất như núi, bản mệnh một bước thăng hoa, đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng Thứ Bảy 24/09/2022 hôm nay, Tuổi Týcó cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Tý sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Tý cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh giữ ở mức bình ổn. Dù tâm trạng bạn đôi khi còn có phần gắt gỏng, dễ sinh ra cáu kỉnh nhưng đôi bên nhanh chóng hòa giải, mọi hiểu nhầm được xóa bỏ, tình cảm càng thêm gắn bó.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa - Ảnh 1
Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/9 diễn ra một cách suôn sẻ. Rắc rối tồn đọng trước đó đều được người tuổi này giải quyết nhanh chóng nên mọi kế hoạch cũng dần đi vào khuôn khổ nhất định. Hơn thế, công việc có sự đột phá mới nếu bản mệnh đưa ra một vài ý tưởng táo bạo trong ngày. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả và dồi dào. Thu nhập ổn định mang đến cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước. 

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa - Ảnh 2
Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay diễn ra xán lạn. Tuy rằng công việc có chút vất vả nhưng đổi lại, người tuổi này có thể thu về nhiều thành tích nổi bật cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có khả năng thu về lợi nhuận khấm khá cho mình nếu đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, đầu tư tài chính hoặc bất động sản

Ngũ hành tương sinh còn mang tới cho con giáp này đào hoa khởi sắc, nhân duyên khác giới tốt lành, bản mệnh nếu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi, đời sống tình cảm vui tươi, sôi nổi. Cặp đôi mới gặp dễ dàng nảy sinh tình cảm và tiến triển nhanh chóng.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh còn mang tới cho con giáp này đào hoa khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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