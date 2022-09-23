Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ): TOP 3 con giáp tình - tiền vượng sắc, lộc kinh doanh vô ầm ầm, khách hàng nườm nượp, hợp đồng rốt ráo, vận trình một bước chạm đỉnh, thu nhập ngày càng nở rộ

Nhờ có Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện, đường công danh của người tuổi Tý trong 2 ngày cuối tuần sẽ có những bước tiến quan trọng. Cát tinh này mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

Chính Tài hối thúc để con giáp tuổi Tý khao khát hơn trong việc kiếm tiền, bạn đang nuôi sự quyết tâm trong mình và bắt đầu thực hiện mong muốn. Hãy tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu nhé vì nếu lơ là thì kết quả khó được như ý.

Cát tinh này mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão gặp được Thiên Tài trong 2 ngày cuối tuần này nên tha hồ đón tin vui tài lộc. Tiền bạc trong ngày chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, người buôn bán kinh doanh có quý nhân phò trợ nên buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng, thậm chí còn cháy hàng nữa.

Ở phương diện công việc, ngày này bạn hãy cố gắng phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm vì đó là cách để bạn có được những sự hỗ trợ kịp thời. Nếu quá chú trọng đến cá nhân, chỉ quan tâm tới thành tích của riêng mình thì sẽ rất dễ dấn đến thất bại, dù có sai sót cũng không ai đứng ra chỉ điểm.

Đường tình duyên của tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần này khá vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa. Có thể con giáp này cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn tiến quá nhanh. Nhưng đứng trước sức hút của tình yêu, bản mệnh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Đường tình duyên của tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần này khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang có Chính Ấn độ mệnh nên vận trình công danh vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Nỗ lực của bạn bỏ ra đang được ghi nhận xứng đáng, sớm giành được mục tiêu đã đề ra. Ngày này thái độ nghiêm túc và dồn hết tâm sức của bạn được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thực Thần mang tới lời mời ăn uống, gặp gỡ thú vị với bạn bè, người tuổi Thìn hãy nhận lời ngay nhé. Ngoài việc kiếm tiền thì việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến tinh thần của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều đấy.

Ngày Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của những chú Rồng cũng vô cùng êm đẹp, các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình.

Người tuổi Thìn đang có Chính Ấn độ mệnh nên vận trình công danh vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo