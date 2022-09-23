CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ) ra đường nhớ nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 20:25

3 con giáp này 2 ngày cuối tuần ra đường nhớ nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, vận trình gặp khó, tình nhiều nhiều trắc trở.

 Tuổi Ngọ

Một số con giáp tuổi Ngọ tỏ ra trịch thượng trong ngày, thái độ của bạn rất dễ gây mất lòng. Nhất là khi nói chuyện với người nhà, giọng điệu bề trên của bạn hoàn toàn không phù hợp chút nào.

Thương Quan mang tới cho tuổi Ngọ sự nuối tiếc, buồn khổ. Bạn hãy nhớ rằng, sự kết thúc cũng đồng nghĩa với sự mở đầu, cho nên trong mọi tình huống, đừng bi quan. Hãy sẵn sàng cho một hành trình mới thú vị và khép lại những gì đã thuộc về quá khứ nhé.

Ngũ hành sinh xuất, vận trình tình cảm của người tuổi này trong ngày cũng chẳng được như ý. Con giáp này hi sinh nhiều cho người ấy nhưng đối phương chỉ biết nhận mà mãi chẳng cho đi, tình yêu giữa hai người mà dường như chỉ có sự cố gắng vun đắp từ một phía.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ) ra đường nhớ nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 1
Thương Quan mang tới cho tuổi Ngọ sự nuối tiếc, buồn khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày Tý Mão Tương Hình, người tuổi Mão cảm thấy buồn bực, khó chịu trong người. Thời gian qua bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều, hi sinh cả công sức và thời gian riêng tư để làm việc nhưng lại không được ghi nhận xứng đáng. Bạn thất vọng vô cùng và có tâm lý chán nản muốn bỏ cuộc.

Có thể là do có kẻ tiểu nhân chơi xấu mà bạn không hề nhận ra. Hãy thử rà soát lại các mối quan hệ của mình, xem có cạnh tranh không lành mạnh hay không. Dù thế nào hãy cố gắng bình tĩnh và đừng để chuyện này quá ảnh hưởng đến mình.

Ngũ hành Hỏa vượng cũng tác động đến sức khỏe của tuổi Mão. Nếu rất lâu rồi bạn không có thói quen tập thể dục thì đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt đầu lên kế hoạch luyện tập lại một cách nghiêm túc, có thể bắt đầu từ những việc đơn giản để cơ thể lấy lại nhịp độ trước đó.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ) ra đường nhớ nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 2
Ngày Tý Mão Tương Hình, người tuổi Mão cảm thấy buồn bực, khó chịu trong người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Lục Xung khiến tuổi Hợi lúc này cảm thấy tức giận, đừng kìm nén. Hãy để cảm xúc ấy được thoát ra ngoài, nếu không chúng sẽ bùng nổ trong lòng bạn và khiến bạn thêm mệt mỏi cộng với suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Ngoài ra, mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm. Ngày này bạn tốt nhất không nên tham gia vào chuyện của người khác vì đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Khi có thời gian bên người thân thì đừng than thở quá nhiều vì họ không có trách nhiệm phải nghe vấn đề của bạn đâu. Thay vào đó, hãy nói về ước muốn, dự định tương lai, kế hoạch thực hiện thế nào và cùng góp ý cho nhau.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này 2 ngày cuối tuần ( 24 - 25/9 ) ra đường nhớ nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, vận trình kém hanh thông, tình duyên nhiều trắc trở - Ảnh 3
Tỵ Hợi Lục Xung khiến tuổi Hợi lúc này cảm thấy tức giận, đừng kìm nén - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai, 24/9, 3 con giáp này công danh có điểm sáng, vận trình phất lên như 'diều gặp gió', hanh thông đủ đường, thập phần như ý, bản mệnh khẳng định vị thế, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày mai, 24/9, 3 con giáp này công danh có điểm sáng, vận trình phất lên như 'diều gặp gió', hanh thông đủ đường, thập phần như ý, bản mệnh khẳng định vị thế, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày mai, 3 con giáp này công danh nhiều điểm sáng, vận trình như diều gặp gió, hanh thông đủ đường, suôn sẻ như ý, bản mệnh khiến ai nấy đều phải đỏ mắt ghen tị.

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