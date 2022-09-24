Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 10:25

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này gánh vàng còng lưng, tiền tiêu nửa đời sau chỉ sợ không hết, của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Bảy 24/09/2022 này, Tuổi Dầnđón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên vượng sắc. Bạn có thể yên tâm về tình cảm mà người ấy dành cho bạn nhờ có đào hoa vượng. Hãy lấy đó là động lực để có thể vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống. 

Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình của Thân đầy hứa hẹn nhờ quý nhân trợ giúp, con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên khởi sắc. Đào hoa vượng giúp người độc thân mau chóng tìm được người bạn trăm năm cho mình. Đời sống hôn nhân viên mãn nhờ sự nỗ lực vun vén tình cảm từ cả hai phía. 

Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 24/09/2022 cho thấy hôm nay Tuổi Mão sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Mão hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Bảy này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Mão nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Mão nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân vô cùng thích thú có được một mối quan hệ tình cảm đến theo cách tự nhiên hơn, thay vì thông qua sự giới thiệu hoặc mai mối tình cảm cho mình từ một ai đó. 

Đúng giờ Tý hôm nay 24/9: TOP 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rủng rỉnh tiền tiều, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết, của cải dư dôi, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Thứ Bảy này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 24/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải đầy trước mắt, lộc lá tá lả, vận trình thăng hoa, đào hoa một đường vượng sắc, nhân duyên thêm hài hòa

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài trải trước mắt, lộc lá tá lả, của cải chất như núi, bản mệnh một bước thăng hoa, đổi đời nhanh chóng.

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