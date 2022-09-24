Đúng giờ Sửu hôm nay 24/9: TOP con giáp này ra đường 3 bước có lộc, THẦN TÀI điểm mặt gọi tên, của cải trải đầy nhà, bản mệnh cuối năm nhiều hỷ sự, tràn ngập hạnh phúc thăng hoa

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong thứ bảy này diễn ra xán lạn. Tuy rằng công việc có chút vất vả nhưng đổi lại, người tuổi này có thể thu về nhiều thành tích nổi bật cho mình.

Trong gia đình, con giáp này luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có khả năng thu về lợi nhuận khấm khá cho mình nếu đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, đầu tư tài chính hoặc bất động sản .

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong thứ bảy này diễn ra xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp cục tụ khí dự báo ngày mới của Dậu vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tình cảm như ý, Tuổi Dậu đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Dậu thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 24/09/2022, Tuổi Mùi có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Mùi vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới. Đây vốn là thời điểm thích hợp để người độc thân có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Vận trình tình cảm đạt bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo