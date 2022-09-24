Lục Hợp cục tụ khí dự báo ngày mới của Dậu vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân vô cùng thích thú có được một mối quan hệ tình cảm đến theo cách tự nhiên hơn, thay vì thông qua sự giới thiệu hoặc mai mối tình cảm cho mình từ một ai đó.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tỵ nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Với người làm công việc văn phòng, nguồn thu nhập chủ yếu của bản mệnh vẫn từ công việc chính. Nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

Con giáp này có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của tuổi Tỵ sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bản mệnh hãy tâm sự với người thân để nhanh chóng được tháo gỡ.

Người Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/9 diễn ra một cách suôn sẻ. Rắc rối tồn đọng trước đó đều được người tuổi này giải quyết nhanh chóng nên mọi kế hoạch cũng dần đi vào khuôn khổ nhất định. Hơn thế, công việc có sự đột phá mới nếu bản mệnh đưa ra một vài ý tưởng táo bạo trong ngày.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả và dồi dào. Thu nhập ổn định mang đến cho con giáp này một cuộc sống đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Tuất nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo