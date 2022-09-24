Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 21:12

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9, 3 con giáp này may mắn đủ đường nhờ thực thần nâng đỡ, quý nhân bám gót, bản mệnh công danh nhiều điểm sáng, vận trình thập phần vượng sắc.

Tuổi Sửu

Đường sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được trong thời gian gần đây. Sửu là con giáp uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Mặt tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Người tuổi này luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Quý Nhân “đưa đường dẫn lối” giúp cho người độc thân tìm được người hẹn hò phù hợp với mình và khả năng có thể tiến tới xa hơn trong tương lai. 

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Mặt tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai suôn sẻ tốt đẹp. Công việc liên tục nhận tín hiệu khả quan và hứa hẹn người tuổi này sẽ gặt hái được những thành công trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao của bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm. 

Vận trình tài lộc may mắn được Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập của bản mệnh không bị ảnh hưởng bởi công việc. Khuyên bạn nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bạn. 

Chuyện tình cảm tốt lên nhờ Mộc sinh Hỏa. Bạn đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bạn sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai suôn sẻ tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Chủ Nhật 25/09/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Mão, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Mão sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình trong ngày cuối tuần nhờ có công việc kinh doanh gặp thời. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thắm sắc. Đào hoa vượng giúp người độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. 

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Chủ Nhật 25/09/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*)  Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 25/9: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, THỰC THẦN soi đường đến công danh vụt sáng, tiền tài về tay, cơ hội thăng quan đã tới, cuối năm thu nhập khủng, vận trình vượng, tình - tiền đỏ thắm

Đúng ngày mai, 25/9: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, THỰC THẦN soi đường đến công danh vụt sáng, tiền tài về tay, cơ hội thăng quan đã tới, cuối năm thu nhập khủng, vận trình vượng, tình - tiền đỏ thắm

Đúng ngày mai, 25/9, 3 con giáp này được quý nhân phù trợ đến công danh xán lạn, vận trình thăng hoa, tiền tài tới tay, cơ hội thăng quan tiến chức cuối năm, thu nhập chạm đỉnh vinh quang.

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