Đồng hồ điểm 12h trưa mai 25/9: PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không gì khó, QUÝ NHÂN đưa đường dẫn lối đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 21:50

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 25/9, 3 con giáp này vận trình xuôi chèo mát mái, quý nhân đưa đường dẫn lối tới công danh thành toại, vạn sự hanh thông, suôn sẻ, như ý.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 25/9/2022 ngày mai, đường công danh của tuổi Sửu sẽ có những bước tiến quan trọng. Cát tinh mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin.

Tuổi Sửu đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Con giáp này cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng bởi đối phương chính là người nắm giữ chìa khóa tới thành công sau này của bản mệnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhanh chóng thăng hoa, nở rộ. Chuyện tình yêu đôi lứa liên tục gặp may mắn nên cải thiện trông thấy tại thời điểm này. 

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 25/9: PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không gì khó, QUÝ NHÂN đưa đường dẫn lối đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Tuổi Sửu đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 25/9/2022 ngày mai, tuổi Mão tha hồ đón tin vui tài lộc. Tiền bạc chủ yếu đến từ nguồn thu phụ, người buôn bán kinh doanh có quý nhân hỗ trợ nên buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy vô cùng, thậm chí còn cháy hàng nữa.

Trong công việc, con giáp này hãy cố gắng phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm vì đó là cách để có được những sự hỗ trợ kịp thời. Nếu bản mệnh quá chú trọng đến cá nhân, chỉ quan tâm tới thành tích của riêng mình thì sẽ rất dễ dẫn đến thất bại, dù có sai sót cũng không ai đứng ra chỉ cho.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngập tràn yêu thương. Các cặp đôi trở về bên nhau và vui vẻ trở lại sau những khoảng thời gian sóng gió trước đó nhờ có đào hoa vượng. Người độc thân mau chóng tìm được người bạn đời cho mình sau những nỗ lực tìm kiếm. 

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 25/9: PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không gì khó, QUÝ NHÂN đưa đường dẫn lối đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Vận trình tình cảm ngập tràn yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Nhờ có Quý Nhân giúp đỡ tận tình mà người tuổi này sớm tìm ra được đam mê lý tưởng thực sự cho chính mình. 

Chủ Nhật này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Ngọ cũng khá thuận lợi. Bạn không nên chê các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn. Bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Ngoài ra, muốn thành công về tiền bạc, bạn cần phải có quý nhân giúp đỡ mới thực hiện được ý định. Nói khác đi, trong việc làm ăn của bạn, cần phải có sự hùn hạp đông người, nhờ vào sức của nhiều người mới thâu đoạt được tài lộc như ý muốn.

Vận trình tình cảm vô cùng êm đẹp, các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 25/9: PHẬT BÀ nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình không gì khó, QUÝ NHÂN đưa đường dẫn lối đến thành công, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng phải đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Chủ Nhật này, vấn đề tiền bạc của Tuổi Ngọ cũng khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này may mắn đủ đường, quý nhân bám gót, công danh nhiều điểm sáng, bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ như ý, cuối năm phát tài phát lộc, đại cát đại lợi

Đúng giờ Tý ngày mai 25/9, 3 con giáp này may mắn đủ đường nhờ thực thần nâng đỡ, quý nhân bám gót, bản mệnh công danh nhiều điểm sáng, vận trình thập phần vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn