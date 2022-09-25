Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 10:16

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài thênh thang, công danh rộng mở, phúc khí tá lả, đào hoa nở rộ.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Chủ Nhật 25/09/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Mùikhá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Mùi may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Phương diện tài chính sáng rõ. Con giáp này đang thực hiện khá tốt các kế hoạch quản lý tiền bạc mà mình đã đặt ra từ trước đó, số dư trong tài khoản ngày càng tăng lên là minh chứng rõ ràng nhất.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc - Ảnh 1
Trên phương diện tình cảm, Tuổi Mùi may mắn khi đang có một người để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tỵ trong ngày 25/9 diễn ra không có gì phức tạp. Những biểu hiện tốt trong công việc giúp cho người tuổi này dành được sự tin tưởng lớn từ cấp trên. Thông quá đó, các sếp giao cho bản mệnh những nhiệm vụ mới và quan trọng hơn. 

Tài lộc được Tam Hội cục nâng đỡ nên tuổi này khá may mắn. Ngay kể cả đang làm công ăn lương thì bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm kinh doanh bên ngoài, tăng thu nhập cho mình. Dậu là con giáp ham kiếm tiền nên không lúc nào ngơi tay, với bạn tiền không bao giờ là đủ cả.

Vận trình tình cảm vô cùng êm đẹp, các cặp đôi luôn cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong mọi vấn đề của cuộc sống. Bản mệnh được mọi người dành tặng nhiều lời khen vì lối sống trọng tình nghĩa, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình của mình.

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc - Ảnh 2
Tài lộc được Tam Hội cục nâng đỡ nên tuổi này khá may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Chủ Nhật 25/09/2022 này, Tuổi Thânđạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng tiến. Thu nhập tăng cao “chóng mặt” nhờ thể hiện xuất sắc trong công việc, từ đó mang đến cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Tình cảm gia đình ngập tràn tiếng cười vì cả hai luôn biết cách dung hòa trong đời sống vợ chồng. 

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc - Ảnh 3
 Vận trình tài lộc tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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