Đúng giờ Tý hôm nay 25/9: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này cầu được ước thấy, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, khách hàng vô nườm nượp, tài vận sung túc, tình duyên thăng hoa như ý

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 10:50

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, đánh đâu thắng đó, khách hàng ra vô nườm nượp, tài vận sung túc, tình duyên thêm hạnh phúc ấm êm.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 25/9/2022 hôm nay, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc hoặc lĩnh vực đang nỗ lực theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến, vì vậy đừng bỏ lỡ đáng tiếc, bởi nắm bắt tốt sẽ mang đến thành quả ngoài sức mong đợi.

Con giáp này đang nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến khả năng thăng tiến. Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của bản mệnh chẳng còn xa nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm và hài hòa. Tình cảm đôi lứa ngọt ngào và thắm thiết giúp bạn và người ấy đều vượt qua được mọi khó khăn trước mắt. Đồng thời, người độc thân sớm tìm được người hẹn hò lý tưởng nhờ gặp ngày Ngũ Hành tương sinh. 

Đúng giờ Tý hôm nay 25/9: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này cầu được ước thấy, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, khách hàng vô nườm nượp, tài vận sung túc, tình duyên thăng hoa như ý - Ảnh 1
Con giáp này đang nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày Chủ Nhật 25/09/2022 cho thấy mọi thứ Tuổi Hợi làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Chủ Nhật này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Hợi nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Đúng giờ Tý hôm nay 25/9: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này cầu được ước thấy, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, khách hàng vô nườm nượp, tài vận sung túc, tình duyên thăng hoa như ý - Ảnh 2
Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc, bản mệnh cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng nhờ Chính Ấn chiếu mệnh nên đường học hành, thi cử, đòi quyền lợi công việc sắp tới sẽ may mắn. Nhờ đó hiệu quả công việc nâng cao, được cấp trên ghi nhận nhưng Tuất cần chút dũng khí nữa để thành công vang dội.

Vận trình tài lộc tuổi này khá tốt. Nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội để lấp đầy túi tiền của mình, tính tình thoải mái buôn may bán đắt. Hôm nay lưu ý những bạn cần giao dịch lớn thì nên cẩn thận giấy tờ, đừng sơ sài kẻo mất tiền oan.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa như ý. Chuyện tình yêu lý tưởng hơn bao giờ hết nhờ người trong cuộc nỗ lực tháo gỡ mọi mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó. Người độc thân tìm kiếm được người bạn đời cho mình trong một tình huống mà chính mình không ngờ tới. 

Đúng giờ Tý hôm nay 25/9: CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này cầu được ước thấy, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, khách hàng vô nườm nượp, tài vận sung túc, tình duyên thăng hoa như ý - Ảnh 3
Trong công việc, bản mệnh cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 25/9: TOP 3 con giáp may mắn bám gót, đi tới đâu suôn sẻ tới đấy, rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, thu nhập 'khủng', tài vận vượng, tình duyên nhiều khởi sắc

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này may mắn hanh thông, thuận lợi đủ đường, tiền tài thênh thang, công danh rộng mở, phúc khí tá lả, đào hoa nở rộ.

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