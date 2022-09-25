Cuối ngày mai 26/9: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này tài lộc tiêu tán, công danh lao dốc, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo và sáng suốt trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 14:50

Cuối ngày mai, 26/9, 3 con giáp này tài lộc tiêu tán vì ngũ hành xung khắc, công danh lao dốc, tài chính bất ổn, đầu tuần nhiều rắc rối bủa vây.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Tuất vướng phải bất đồng ý kiến của với đồng nghiệp khi tranh luận về công việc. Cũng bởi đối phương cảm thấy ý tưởng con giáp này đưa ra thiếu sức thuyết phục, mà bản mệnh thì không thể chịu được sự nghi ngờ từ người khác về năng lực của mình.

Cứ như vậy, cả hai lời qua tiếng lại không ngừng, chẳng ai chịu nhường ai. Con giáp này phải hiểu rằng, việc mọi người trong cùng một tập thể có ý kiến trái chiều là điều hết sức bình thường, đâu phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Điều bản mệnh cần làm là chứng minh tính khả thi trong kế hoạch của mình để mọi người tin tưởng và chấp nhận.

Ngày Thủy khí vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Thời tiết thay đổi khiến bạn dễ mắc các bệnh về phổi, viêm họng, bệnh về cột sống, gân cốt, răng hay cơ bắp.

Cuối ngày mai 26/9: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này tài lộc tiêu tán, công danh lao dốc, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo và sáng suốt trong mọi việc - Ảnh 1
Ngày Thủy khí vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Thìn có thể sẽ khá vất vả để giải quyết rắc rối trong công việc. Những trục trặc đó phần nhiều do có kẻ tiểu nhân phá hoại, ném đá giấu tay khiến bản mệnh lao đao, khó kiểm soát tình hình.

Trong ngày hung tinh gây rối, hiểm họa khó lường, tuổi Thìn càng cần phải thận trọng và tỉnh táo. Ngoài những tác động khách quan thì có cả nguyên nhân là do con giáp này không thực sự tập trung làm việc. Bản mệnh cần nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình.

Ngũ hành xung khắc cho thấy vợ chồng bạn lúc này khó tìm được tiếng nói chung, ngay cả một vấn đề đang hot trên mạng xã hội hai người cũng có thể vì bất đồng mà cãi nhau. Nhất là khi bạn cứ cho rằng mình đúng vào gân cổ lên cãi để bảo vệ ý kiến của mình cho bằng được.

Cuối ngày mai 26/9: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này tài lộc tiêu tán, công danh lao dốc, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo và sáng suốt trong mọi việc - Ảnh 2
Trong ngày hung tinh gây rối, hiểm họa khó lường - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Tỷ Kiên chiếu mệnh, người tuổi Tị hãy học cách hòa nhập với tập thể hơn, đừng mãi cô độc một mình như thế nữa. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ thật tỉnh táo và tránh xa cuộc chiến chia bè kết phái, cạnh tranh tại đây. Một khi bạn bị vướng vào guồng quay này thì bạn chỉ có thể nhận về sự tổn hại mà thôi.

Hung tinh xuất hiện là điềm báo tài lộc tiêu tán có thể xảy ra trong ngày mai. Do đó, bản mệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư tiền bạc, cũng cần phải tham khảo thêm ý kiến của những người thân thiết, những người có chuyên môn để tránh mắc phải sai lầm.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa còn cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời gian hai người ở bên nhau đã chẳng được bao lâu nhưng lại cứ liên tục tranh cãi về những điều nhỏ nhặt. Đây chính là lý do khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn.

Cuối ngày mai 26/9: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp này tài lộc tiêu tán, công danh lao dốc, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo và sáng suốt trong mọi việc - Ảnh 3
Hung tinh xuất hiện là điềm báo tài lộc tiêu tán có thể xảy ra trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Cuối ngày hôm nay 25/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này có kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh, công sức 'đổ sông đổ bể', sự nghiệp lao dốc, tài chính nhiều bất ổn

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này cẩn thận có kẻ tiểu nhân rình rập gáng đường công danh, sự nghiệp nhiều gian truân, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc.

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