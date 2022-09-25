Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 26/9: Đầu tuần khởi sắc, 3 con giáp này THẦN MAY MẮN gõ cửa, THIÊN TÀI mang tới tiền bạc, lộc lá tới tấp, tiêu xài thả ga, bản mệnh giàu sang nhất một vùng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp , Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, dưới sự che chở của cát thần, công việc của tuổi Sửu lúc này ổn định mang lại nhiều động lực và cảm hứng. Con giáp này cũng nên tận dụng ngay thời gian này để phát triển dự định về tài chính.

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dậu những khoản tiền. Việc quản lý tài chính, quy về một mối rất quan trọng ngày hôm nay. Bạn cần phải biết đồng tiền của mình đi đâu, về đâu, nếu không muốn đau đầu vì vấn đề đó thêm nữa.

Tam Hợp mang tới tin vui đoàn tụ cho những gia đình có vợ/chồng, con cái tạm xa nhau trong thời gian dài. Cơ hội cho người độc thân cũng đang mở ra để bạn tự do chọn lựa người phù hợp cho mình.

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dậu những khoản tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, tuổi Dần được cát tinh nâng đỡ nên có thể nhanh chóng thực hiện các kế hoạch sự nghiệp mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Cát thần này mang tới tín hiệu tốt để bản mệnh tự tin thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Những nỗ lực của tuổi Dần có thể được đền đáp trong mức độ nào đó và con giáp này đã rút thêm nhiều kinh nghiệm cho mình trước để tiếp tục cho những kế hoạch dài hạn hơn trong tương lai. Và đừng quên gửi lời cảm ơn những ai đã giúp mình có được thành công như ngày mai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe, đó thực sự là vốn quý ngay lúc này. Bạn hãy cảm ơn vì may mắn mình đang có và cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 26/9/2022 ngày mai, cát tinh nâng đỡ giúp tuổi Mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời.

Tuổi Mão không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng, giành được những thành công.

Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm. Hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bản mệnh sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình.

Tuổi Mão không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo