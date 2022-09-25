Sau 18h08p ngày mai 26/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này cơ hội bày trước mắt, biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, vận trình thắm đỏ, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 17:30

Sau 18h08p ngày mai 26/9, xởi lởi trời cho, 3 con giáp này cơ hội trước mắt, biết nắm bắt sẽ nhanh chóng đổi đời, vận trình lên hương.

Tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão tiến triển thuận lợi vô cùng. Con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian mà vẫn hoàn thành được đúng như kế hoạch trước đó. Nhìn chung mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ.

Người tuổi Mão kiếm tiền dễ dàng, nhất là người kinh doanh buôn bán. Lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà có được, hãy cố gắng để không bỏ lỡ nhé. Bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm những khoản dư thừa để không mất mát tiền của một cách vô ích.

Mộc sinh Hỏa, tình yêu đôi lứa cũng nở hoa. Tình cảm chín muồi, nhân duyên khởi sắc, yêu nhau tìm hiểu đủ lâu thì tiến tới chuyện hôn nhân cũng là tất yếu, nhất khi khi con giáp này đã quyết là chẳng bao giờ quay đầu. Các cặp vợ chồng cũng sẽ đón tin vui trong cuộc hôn nhân của mình.

Sau 18h08p ngày mai 26/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này cơ hội bày trước mắt, biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, vận trình thắm đỏ, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Người tuổi Mão kiếm tiền dễ dàng, nhất là người kinh doanh buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân có điềm báo phát tài. Thực Thần ưu ái, nhờ thế mà con giáp này có thể tìm thu tiền bạc mỏi tay không hết. Đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, khách hàng tới tấp, lợi nhuận tăng lên đáng kể, con đường tài lộc càng đi càng rộng mở.

Thiên Ấn chỉ đường nên có thể sẽ đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo cho những khó khăn trong công việc. Tuổi Thân có chính kiến của riêng mình, không vì những ý kiến của người khác mà lung lạc ý chí. Người khác cho rằng bản mệnh cố chấp nhưng con giáp này tin rằng đó là hướng đi đúng đắn của mình.

Nhờ tam hợp cục nâng đỡ nên các mối quan hệ của bản mệnh trong ngày rất tốt, mọi mâu thuẫn dần được gỡ bỏ, tình cảm trở nên hài hòa, êm đẹp hơn. Các cặp vợ chồng tình cảm càng ngày càng nồng thắm, tình yêu và tình thân dần gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời.

Sau 18h08p ngày mai 26/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này cơ hội bày trước mắt, biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, vận trình thắm đỏ, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Nhờ tam hợp cục nâng đỡ nên các mối quan hệ của bản mệnh trong ngày rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vui mừng đón tin vui liên quan đến công việc, sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng nữa.

Có Thực Thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt bạn, chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang làm gì, giữ được sự bình tình thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi.

Tình duyên nồng ấm; các mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng vô cùng hài hòa. Thêm nữa, ngày này, công danh của tuổi Tỵ cũng có những thành quả nhất định. Dường như mọi thứ đều đang trải hoa hồng trước mắt bạn. 

Sau 18h08p ngày mai 26/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này cơ hội bày trước mắt, biết nắm bắt sẽ một bước lên hương, vận trình thắm đỏ, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Có Thực Thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân