Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết 5 ngày cuối tháng, tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mùi trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong 5 ngày cuối tháng diễn ra suôn sẻ. Công việc bận rộn đòi hỏi con giáp này cần có kế hoạch quản lý thời gian hợp lý để có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao cho. Ngoài ra, đừng quên học thêm một kỹ năng mềm để dùng đến khi cần thiết.

Vận trình tài lộc sáng rõ. Con giáp này đã không cần phải cân đo chi li cho việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu cá nhân như khoảng thời gian trước.

Thân nhờ ngũ hành tương sinh nên tinh thần vô cùng phấn chấn, sức khỏe dồi dào. Con giáp này cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ nên chỉ muốn đi ra ngoài chơi, đi dạo, hoặc đi khám phá điều mới mẻ nào đó để tăng trải nghiệm hữu ích cho bản thân.

Thân nhờ ngũ hành tương sinh nên tinh thần vô cùng phấn chấn, sức khỏe dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong 5 ngày cuối tháng diễn ra vô cùng trôi chảy, vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của mình. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Đây là cơ hội thuận lợi để con giáp này tính tới việc đầu tư tài chính phù hợp.

Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Nếu người tuổi Hợi đã yêu một khoảng thời gian dài thì có thể tính tới chuyện kết hôn được rồi, hoặc nhân dịp này thì cầu hôn nửa kia của mình đi. Vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi thì nên tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, nhờ vậy mà tình cảm ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Công việc của tuổi Hợi trong 5 ngày cuối tháng diễn ra vô cùng trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo