Cuối ngày hôm nay 27/9: TOP 3 con giáp THẦN TÀI bám gót, vận trình tài lộc bùng nổ, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 27/9 diễn ra không một chút gian nan và vất vả. Người tuổi này tuy rằng đạt thành tích cao trong công việc nhưng lại không ngủ quên trên chiến thắng nhờ có Quý Nhân xuất hiện gián tiếp. Bên cạnh đó, thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao giúp bản mệnh rất được lòng cấp trên.

Ngũ hành tương sinh góp phần thúc đẩy vận trình tình cảm suôn sẻ như ý, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm ngoài êm. Hạnh phúc gia đình là điều mà con giáp này luôn cố gắng gìn giữ và bạn sẽ không thể bất cứ điều gì phá hủy tổ ấm của mình.

Vận trình tài lộc tăng cao một cách nhanh chóng. Không những có thực lực mà con giáp này còn được gia đình hậu thuẫn trong công cuộc làm giàu cho mình.

Vận trình tài lộc tăng cao một cách nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay, công việc của tuổi Thân dễ gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Thực Thần trợ vận, tử vi thứ 4 của người tuổi Thân cho thấy Thần Tài đang đứng về phía con giáp này và trao cho bản mệnh khá nhiều vận may tài lộc. Người tuổi Thân hãy nhanh tay nắm bắt lấy thời cơ, đừng để cho mình để lỡ những cơ hội may mắn như vậy nhé.

Vận trình tình cảm cũng chuyển biến tích cực. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý. Điều đáng mừng là cả hai đều có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, bản mệnh nhất định phải nắm lấy.

Thực Thần trợ vận, tử vi thứ 4 của người tuổi Thân cho thấy Thần Tài đang đứng về phía con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày thứ 4 này, tuổi Dậu có vận trình ổn định. Các nhiệm vụ công việc đều tiến triển tốt, khó khăn nào cũng vượt qua nhờ có được sự hỗ trợ của cát tinh Thiên Ấn. Nếu con giáp này nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một chút trong cách ứng xử các tình huống thì chắc chắn sẽ lấy được lòng tin của mọi người.

Tài lộc: Bạn biết cách sử dụng nguồn lực của bạn bè và gia đình để thúc đẩy công việc kinh doanh của chính mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

Ngày thứ 4 này, tuổi Dậu có vận trình ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo