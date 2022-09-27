Đúng giờ Tý ngày mai 28/9: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này may mắn bám gót, thuận lợi trăm bề, sự nghiệp tươi sáng, bản mệnh được cấp trên ưu ái, cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài thăng hoa

Ngày mai, cát tinh cũng giúp cho công việc của tuổi Hợi tiến triển theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần ngày thường. Nhờ vậy, bản mệnh được đánh giá cao.

Bên cạnh đó, ngày mai tuổi Hợi được tam hợp cục che chở nên đường tình duyên thêm phần khởi sắc như mong muốn. Người độc thân hãy mở rộng lòng mình, quý nhân sẽ trao cho bản mệnh cơ hội để tìm được một nửa phù hợp.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mục tiêu tiền bạc của bạn dần dần được hoàn thiện. Có thể khó khăn trước mắt vẫn còn và đây chỉ là bước tiến nhỏ thôi nhưng đủ mang lại cho bạn năng lượng tràn đầy.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mục tiêu tiền bạc của bạn dần dần được hoàn thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhị Hợp giúp người tuổi Tuất dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn, đồng thời có kế hoạch cất nhắc bạn trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy niềm vui của bạn hôm nay còn đến từ việc bạn cảm thấy rất khỏe mạnh, lạc quan. Nhất là nhiều người hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có cơ hội chữa được bệnh.

Ngũ hành tương sinh cho thấy niềm vui của bạn hôm nay còn đến từ việc bạn cảm thấy rất khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp đem tới nhiều ảnh hưởng tốt cho tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy bạn chưa từng tiếp xúc.

Tài tinh cho thấy tuổi Ngọ có điểm sáng trên lĩnh vực tiền bạc. Có vẻ như những người chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt thời gian qua sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể phát tài nhờ vận may của mình.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình một cách tình cờ, và hai người ngay lập tức có hảo cảm với đối phương.

Tam Hợp đem tới nhiều ảnh hưởng tốt cho tinh thần của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo