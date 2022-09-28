Cuối ngày mai 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vấp phải xui xẻo, rắc rối bám lấy, tình duyên có điềm rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:35

Cuối ngày mai 29/9, 3 con giáp này ra đường cẩn thận vấp phải xui xẻo, rắc rối bủa vây, tình duyên có điềm rạn nứt.

Tuổi Mão

Trong ngày đương đầu với cục diện Tương Xung, người tuổi Mão vấp phải không ít những điều không may mắn. Với tính cách bốc đồng, cực đoan, con giáp này có thể sẽ khiến chính bản thân mình gặp phải rắc rối trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy thị phi và trở ngại.

Bạn có thể vô tình làm người khác phật lòng vì những câu bông đùa vô ý. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp sau này.

Mộc khắc Thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn.

Cuối ngày mai 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vấp phải xui xẻo, rắc rối bám lấy, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 1
Mộc khắc Thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu nhiều rắc rối sẽ xảy ra với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có thể vướng phải mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo, khiến công việc gặp trục trặc. Tuy vậy, bạn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan.

Trước khi oán trách người khác, bản mệnh cũng cần phải xét lại chính bản thân mình để nhận ra rằng mình cần phải thay đổi những tính xấu nào, cải thiện những điểm yếu nào. Quá trình tự kiểm điểm này cũng giúp bạn tiến bộ nhanh chóng hơn.

Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt. Vợ chồng mâu thuẫn, lục đục ảnh hưởng khá nhiều đến không khí gia đình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Bản mệnh nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình càng sớm càng tốt.

Cuối ngày mai 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vấp phải xui xẻo, rắc rối bám lấy, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 2
Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc, người ngoài chỉ cản bước chân mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi nữa. Hãy khiêm tốn hơn để nhận ra điểm hay của mọi người.

Trong ngày này, bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều chỉ đang cố lẩn tránh, cố gắng hết sức để giữ gìn nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cuối ngày mai 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vấp phải xui xẻo, rắc rối bám lấy, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 3
Trong ngày này, bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/9: Điềm báo 3 con giáp này vận trình sa sút, tài chính bất ổn, thất thoát không ít tiền bạc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Cuối ngày mai 28/9: Điềm báo 3 con giáp này vận trình sa sút, tài chính bất ổn, thất thoát không ít tiền bạc, tình duyên trên bờ rạn nứt

Cuối ngày mai 28/9, 3 con giáp này vận trình sa sút, tài chính bất ổn, tiền bạc thất thoát không nhỏ, tình duyên trên bờ rạn nứt.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch