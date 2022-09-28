Cuối ngày mai 29/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vấp phải xui xẻo, rắc rối bám lấy, tình duyên có điềm rạn nứt

Trong ngày đương đầu với cục diện Tương Xung, người tuổi Mão vấp phải không ít những điều không may mắn. Với tính cách bốc đồng, cực đoan, con giáp này có thể sẽ khiến chính bản thân mình gặp phải rắc rối trong các mối quan hệ, đặc biệt là tại môi trường công sở vốn đầy rẫy thị phi và trở ngại.

Mộc khắc Thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn.

Bạn có thể vô tình làm người khác phật lòng vì những câu bông đùa vô ý. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên tiết chế cảm xúc, cư xử hài hòa và khéo léo hơn với mọi người để tránh những rắc rối không đáng có, ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp sau này.

Mộc khắc Thổ khiến con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu nhiều rắc rối sẽ xảy ra với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có thể vướng phải mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo, khiến công việc gặp trục trặc. Tuy vậy, bạn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan.

Trước khi oán trách người khác, bản mệnh cũng cần phải xét lại chính bản thân mình để nhận ra rằng mình cần phải thay đổi những tính xấu nào, cải thiện những điểm yếu nào. Quá trình tự kiểm điểm này cũng giúp bạn tiến bộ nhanh chóng hơn.

Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt. Vợ chồng mâu thuẫn, lục đục ảnh hưởng khá nhiều đến không khí gia đình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách hơn. Bản mệnh nên tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình càng sớm càng tốt.

Tình cảm cũng có điềm báo rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày 29/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc, người ngoài chỉ cản bước chân mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi nữa. Hãy khiêm tốn hơn để nhận ra điểm hay của mọi người.

Trong ngày này, bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu của mình. Có lẽ cả con giáp này và người ấy đều chỉ đang cố lẩn tránh, cố gắng hết sức để giữ gìn nhưng có lẽ mọi sự đã đi đến đoạn kết. Đôi bên không có được sự đồng điệu và thấu hiểu thì đổ vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trong ngày này, bản mệnh ngày càng chán nản và mệt mỏi với chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo