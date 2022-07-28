"Qua cơn bĩ cực", Thần Tài gọi tên 4 con giáp sẽ gặp may mắn rực rỡ vào đầu tháng 8/2022

Tháng 8 là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tháng, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tháng cũ cũng dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tháng đến giữa tháng 8. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng với tất cả, vì vậy mà bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước vào đầu tháng 8, người tuổi Dần làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động trong mọi việc. Công việc có khởi sắc rõ rệt, con giáp này có thể sẽ được thăng tiến lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy tiền tài không ào ào kéo đến nhưng vẫn túc tắc được đôi chút, không lo thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát, các mối quan hệ cũng dần được phát triển.

Đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân nhanh chóng cũng tìm được nửa kia cho mình. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống. Nhờ đó mà các mối quan hệ của bạn cũng dần được mở rộng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 8 dương lịch cho thấy, tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Dậu được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Với sự may mắn và thịnh vượng trong thời điểm này, Dậu có thể xem xét các khoản đầu tư tài chính thích hợp. Thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nhưng bạn vẫn cần cố gắng hơn nữa, tránh tâm lý an nhàn hưởng cái lợi trước mắt nếu muốn sung túc giàu có. Dù có thể gặp phải một số trở ngại nhất định. Tuy nhiên, Dậu sẽ vượt qua được bằng bản lĩnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận may trong đầu tháng 8 sẽ đến với người tuổi Hợi trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc. Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Đây là tháng tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định.

Về phương diện tình cảm, những nhân duyên tốt đẹp sẽ lần lượt xuất hiện, đó có thể là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều trong tương lai. Nên nếu bạn có gặp vấn đề gì khiến bạn băn khoăn, bối rối, tốt nhất là bạn hãy tâm sự với nửa còn lại của mình, mối quan hệ của cả hai cũng từ đó mà gần nhau hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm hơn khi có ai đó thấu hiểu mình, đồng thời người ấy còn có thể đưa ra được một vài ý kiến định hướng cho bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm