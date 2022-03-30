Phúc lộc vô biên, bước qua ngày cuối cùng tháng 3, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 06:10

Tử vi học có nói, qua ngày 31/3, 3 con giáp có tên dưới đây được thần may mắn gọi tên, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tính tình thẳng thắn, nói được, làm được. Bạn có trực giác nhạy bén, có con mắt nhìn xa trông rộng, có tài thuyết phục, có khiếu kinh doanh. Họ là những người càng gặp khó khăn càng không nản lòng, càng thêm bản lĩnh và trưởng thành.

Bước qua ngày 31/3, người tuổi Tý có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Theo đó, nhiều cơ hội lớn sẽ đến với bạn. Hãy chớp lấy cơ hội này, chắc chắn chuyện làm ăn của bạn sẽ vượng phát, một vốn, bốn lời.

Phúc lộc vô biên, bước qua ngày cuối cùng tháng 3, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập - Ảnh 1
Bước qua ngày 31/3, người tuổi Tý có bước tiến lớn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, thông thái và có ý chí vươn lên. Người tuổi này thích tự lập làm mọi việc hơn là nhờ vả đến người khác. Chính vì thế, dù có khó khăn đến đâu họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, niềm tin vào cuộc sống.

Sang ngày 31/3, người tuổi Tỵ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong khoảng thời điểm này, bạn cần nỗ lực không ngừng đồng thời hãy giữ cho bản thân thái độ làm việc nghiêm túc và cầu thị.

Phúc lộc vô biên, bước qua ngày cuối cùng tháng 3, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập - Ảnh 2
Sang ngày 31/3, người tuổi Tỵ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tài trí hơn người, họ thích cuộc sống tự do, dám nghĩ, dám làm không ngại khó. Vốn là người mau miệng, hài hước, thích hội hè nên con giáp này thường có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ xã hội.

Tử vi học có nói, bước qua ngày 31/3, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên công việc của tuổi Ngọ không còn khó khăn, ngày một hanh thông, thuận lợi. Bên cạnh đó, nhiều cơ hội tốt cũng đến với họ đó có thể là một công việc mới, một dự án làm thêm,…

Phúc lộc vô biên, bước qua ngày cuối cùng tháng 3, 3 con giáp NGẬP NGỤA trong biển tiền, thu tài dồn dập - Ảnh 3
Bước qua ngày 31/3, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên công việc của tuổi Ngọ không còn khó khăn - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Qua đêm nay, 3 con giáp thay đổi vận mệnh, bỗng nhiên nhận được lộc trời, cuộc sống thuận lợi như ý

Từ thời điểm này, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 49 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ