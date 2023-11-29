Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc trong ngày 29/11: Gian nan thành tài, đại cát đại lộc, làm đâu thắng đấy, túi lúc nào cũng đầy tiền

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cực kỳ giàu, gom sạch tiền bạc trong ngày 29/11.

Tuổi Mão

Xem tử vi khoa học, tuổi Mão chính là một trong những con giáp đạt thành tích tốt trong ngày 29/11. Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Mão sẽ có một ngày vận may dồn dập. Nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì bạn nên biết cách nắm bắt bởi đó sẽ là thời điểm để bạn bứt phá mạnh mẽ. 

Chẳng những vậy, vận trình tài lộc của tuổi Mão vượng phát. Con giáp này may mắn được hưởng lộc từ việc làm ăn kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, có của ăn của để, không lo sợ thiếu thốn.

Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc trong ngày 29/11: Gian nan thành tài, đại cát đại lộc, làm đâu thắng đấy, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 29/11 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Mọi nguy khó, cơ cực để ở lại phía sau để nhường chỗ cho tình yêu và tiền bạc nở rộ tràn vào đời Thìn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Thìn nắm chắc trong tay.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh, đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật nên con giáp giàu có này sẽ bội thu trong thời điểm này.

Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc trong ngày 29/11: Gian nan thành tài, đại cát đại lộc, làm đâu thắng đấy, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tháng 11 buộc phải gặp qua tiểu nhân, bị tiểu nhân làm phiền, đâm sau lưng. Trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, to có, bé có. Trong công việc cũng nhiều lần sai lầm, dẫn đến bị khiển trách, tạo thành tâm trạng không tốt, rất uể oải.

Cũng may, càng về cuối năm, vận hạn càng giảm bớt, mọi chuyện dù khó khăn cũng có thể giải quyết được. Trong ngày 29/11, tuổi Mùi nhìn chung là tốt, nhiều vấn đề trên mọi phương diện đều được giải quyết, hơn nữa còn có thể gặp được quý nhân đề bạt, sự nghiệp đột nhiên phất lên mạnh mẽ.

Phật Bà độ trì 3 con giáp hốt vàng hốt bạc trong ngày 29/11: Gian nan thành tài, đại cát đại lộc, làm đâu thắng đấy, túi lúc nào cũng đầy tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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