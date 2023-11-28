Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp hết khổ đến sướng vào đúng 18 giờ 18 phút ngày 28/11: Tiền của tăng vọt, vận đỏ ngút trời, ngồi không ăn bát vàng uống ly bạc

Người tuổi Thân tràn đầy tinh thần chiến đấu, con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thân ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thân không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Thời điểm này, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Theo tử vi, vào đúng 18 giờ 18 phút ngày 28/11, tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, vào đúng 18 giờ 18 phút ngày 28/11, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những chú Dê không cần phải than thân trách phận trong thời điểm nữa nhé, bởi chẳng những tài lộc cực kỳ vượng mà vận trình công danh của bạn cũng khá lý tưởng đó.

Vào đúng 18 giờ 18 phút ngày 28/11, tuổi Mùi muốn kiếm bao tiền cũng có hết, chỉ là bạn muốn hay không mà thôi. May mắn về tài lộc sẽ luôn song hành cùng với con giáp này, điều đó khiến cho bạn chẳng thể nào từ chối được tiền bạc đến bên mình, trừ khi bạn lười biếng, không chịu làm việc.

Con giáp này còn có cơ hội để thăng quan tiến chức rất lớn nữa cơ. Hãy cố gắng thể hiện hết sức mình, đâu phải ai cũng may mắn vậy đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở họ có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Vào đúng 18 giờ 18 phút ngày 28/11, Ngọ được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, ở thời điểm này tới con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.