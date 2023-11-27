Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong ngày 28, 29 và 30/11: May mắn tột cùng, tiễn biệt nghèo khó, kiếm sương sương tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền đầy túi, tình đầy tim trong ngày 28, 29 và 30/11.

Tuổi Thân

Ngày 28, 29 và 30/11 là thời khắc đầy rực rỡ tiền tài của những người tuổi Thân.Vào thời điểm này thì bản mệnh lại càng có cơ hội làm giàu. Không những vậy, bạn còn có nhiều quý nhân giúp sức, tiền tài cũng vì thế mà ngày một nhiều.

Vì vậy, dù thời gian trước đó có va vấp trong công việc hay thất bại trong một số dự án thì bạn cũng không đến mức túng thiếu đâu. Dù không dư giả nhưng bạn vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Chuyện kinh doanh làm ăn bắt đầu khởi sắc và có rất tiến triển theo chiều hướng tích cực. Đó cũng là lí do vì sao bạn lại là một trong những con giáp có may mắn nhất với khoản thu nhập vô cùng khổng lồ.

Trong ngày 28, 29 và 30/11, chuyện tình duyên của tuổi Thân cũng sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Đối với những ai đã lập gia đình cần tránh tạo ra những hiểu lầm với người khác giới để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sức khỏe của tuổi Thân trong thời điểm này không mấy tốt. Bạn cần quan tâm đến đến cơ thể của mình hơn nhé.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong ngày 28, 29 và 30/11: May mắn tột cùng, tiễn biệt nghèo khó, kiếm sương sương tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày 28, 29 và 30/11 sẽ là thời gian hoàng kim để tuổi Mão tận dụng thay đổi bản thân, nỗ lực tiến về phía trước nắm bắt cơ hội.

Thời gian qua, tuổi Mão cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng với sự lý trí và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày mà tuổi Mão đã vượt qua mọi thứ, thời gian tới dễ dàng gặt hái nhiều thành công.

Trời sinh người tuổi Mão vốn có tính cách hiền lành, dễ chịu và luôn biết đối nhân xử thế với những người xung quanh, nhờ vậy mà cuộc sống dễ dàng gặt hái nhiều thành công.

So với những con giáp khác, tuổi Mão được nhiều quý nhân phù trợ trên bước đường lập nghiệp, dù có khó khăn, trắc trở nhưng họ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống của những người tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt con đường sự nghiệp tài vận sẽ tìm được cơ hội mới để thăng hoa.

Cụ thể thì những người tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự, công việc sẽ gặp được nhiều may mắn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, trong ngày 28, 29 và 30/11 ai khổ thì khổ nhưng họ sẽ tìm được đối tác tiềm năng và lấy lại được những gì đã mất.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong ngày 28, 29 và 30/11: May mắn tột cùng, tiễn biệt nghèo khó, kiếm sương sương tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực trong ngày 28, 29 và 30/11.

Được thần may mắn gọi tên, thần tài dúi tiền vào tay nên người tuổi Thìn sẽ có những ngày ngập trong biển tiền, công thành danh toại. Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp tài năng này cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió, số dư trong tài khoản nhảy liên tục.

Bồ Tát độ trì 3 con giáp trong ngày 28, 29 và 30/11: May mắn tột cùng, tiễn biệt nghèo khó, kiếm sương sương tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (27/11 - 3/12): 3 con giáp hưởng hết Ân Phúc trời đất, nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy vàng, thoải mái tiêu xài phủ phê

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