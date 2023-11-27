Quan Âm độ trì 3 con giáp trong ngày 27/11 và 28/11: Có căn phú quý, tiền tài thênh thang, lắm phúc nhiều duyên, sự nghiệp nhảy vọt

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gánh tiền gánh bạc rủng rỉnh về nhà trong ngày 27/11 và 28/11.

Tuổi Tỵ

Trong ngày 27/11 và 28/11, người tuổi Tỵ không chỉ có công việc rất tốt mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Đây là thời điểm thực sự giúp họ có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ. Nếu ai đang có ý định làm ăn riêng thì nên có suy nghĩ kiên định, dứt khoát, tránh dựa dẫm người khác. Dù vậy, con giáp này đừng quá vội vàng, dễ gây điều không hay.

Những ai chưa có gia đình, thì trong ngày 27/11 và 28/11 này thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định là định mệnh của đời mình cho mà xem. Còn những ai đang yêu, thì do có vận đào hoa cực kỳ tốt nên không thể nào tránh khỏi chuyện có người thứ 3 xuất hiện. Tốt nhất là nên biết phân định rạch ròi chuyện này, nếu không sẽ có những mâu thuẫn không đáng có.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong ngày 27/11 và 28/11: Có căn phú quý, tiền tài thênh thang, lắm phúc nhiều duyên, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày 27/11 và 28/11, người tuổi Thân có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao “lục bạch” chiếu mệnh nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này. Hơn nữa, tài vận tăng vọt, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội là có thể làm giàu nhanh chóng, trở mình trong một đêm, tiền vô ào ào.

Về mặt sự nghiệp, Khỉ con cũng học được cách tự chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Nhờ có nhiều quý nhân sẽ xuất hiện giúp việc kinh doanh của gia đình thành công rực rỡ, bên cạnh đó kinh doanh của bản thân cũng sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong ngày 27/11 và 28/11: Có căn phú quý, tiền tài thênh thang, lắm phúc nhiều duyên, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến ở nơi làm việc. Trong ngày 27/11 và 28/11, vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Thời gian tới, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng. 

Không chỉ thu nhập tăng lên mà còn cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, giúp nâng cao lợi nhuận cho chính mình, đỉnh cao sự nghiệp cũng nằm trong tầm tay. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

Quan Âm độ trì 3 con giáp trong ngày 27/11 và 28/11: Có căn phú quý, tiền tài thênh thang, lắm phúc nhiều duyên, sự nghiệp nhảy vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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