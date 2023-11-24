Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 11:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nhận tin vui, lắm của, lắm thành công vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người ý chí mạnh mẽ, kiên định và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để có thể xây dựng cuộc sống sung túc.

Thời gian vừa qua, tuổi Dần đã gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, trong một giai đoạn cuộc sống của họ dường như cũng thăng hoa bất ngờ, tuy nhiên vận may chỉ ghé thăm trong thời gian ngắn nên cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ, có người rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, hạn sinh ra là để vượt qua, vì vậy thời gian khổ cực đủ rồi, sắp tới đây cuộc sống tuổi Dần sẽ bước sang trang mới thịnh vượng và rực rỡ hơn.

Cụ thể, vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11, chính là lúc giai đoạn hoàng kim nhất trong năm đối với tuổi Dần. Họ không chỉ gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi mà còn được thần tài chiếu cố bất ngờ.

Có khả năng vào những ngày cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đời. Thời điểm này, tuổi Dần sẽ chuẩn bị đầy đủ để đi một bước dài giúp cuộc sống hậu vận sung túc và viên mãn hơn.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mùi còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán. 

Nếu người tuổi Mùi có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong thời gian trước, trong thời điểm này, tuổi Mùi sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc. 

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11, người tuổi Mão đa phần đều hiền lành, dễ gần. Họ giao tiếp khá khéo léo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Con giáp này khá nhanh nhẹn, biết cách tìm kiếm ra cơ hội phù hợp với mình. Thời điểm này, người tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công, được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện thăng tiến.

Người làm công ăn lương có cơ hội làm tăng ca, làm thêm dự án ngoài kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, một số người tuổi Mão cũng có cơ hội học tập, tu nghiệp để nâng cao kinh nghiệm, năng lực của bản thân. Khả năng cạnh tranh của họ ở nơi làm việc cũng tăng lên rất nhiều.

Họ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp đánh giá cao, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Người làm kinh doanh cũng trả bớt nợ nần, bán được nhiều hàng hơn trước. Con giáp này gặp nhiều điều may, thu tiền về đầy túi khiến ai nấy đều ghen tỵ.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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