Trời quang mây tạnh vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11: Phật Bà sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền, vượt vũ môn thành công, con đường đầy hoa đang chờ đón phía trước

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 12:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây công danh lên phơi phới, nhận niềm vui rộn ràng vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11, mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

Trời quang mây tạnh vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11: Phật Bà sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền, vượt vũ môn thành công, con đường đầy hoa đang chờ đón phía trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11, tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

Trời quang mây tạnh vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11: Phật Bà sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền, vượt vũ môn thành công, con đường đầy hoa đang chờ đón phía trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Trời quang mây tạnh vào 12 giờ 12 phút trưa ngày 25/11: Phật Bà sắp đặt 3 con giáp ngồi trên núi tiền, vượt vũ môn thành công, con đường đầy hoa đang chờ đón phía trước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Chiều ngày 25/11: Phúc Tinh chỉ đích danh 3 con giáp chuẩn căn phú, kiếm sương sương tiền tỷ, sự nghiệp lên hương

Chiều ngày 25/11: Phúc Tinh chỉ đích danh 3 con giáp chuẩn căn phú, kiếm sương sương tiền tỷ, sự nghiệp lên hương

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bùng nổ tài lộc, may mắn tột cùng chiều ngày 25/11.

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