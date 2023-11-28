Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ nay đến Tết Dương lịch: Tiền bạc đề huề, hút sạch tài lộc tứ phương, phúc đức sâu dày, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây toàn gia sung túc, vươn tay rước lộc từ bề trên về nhà từ nay đến Tết Dương lịch.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp.

Có thể trước đây không phải là thời điểm may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua.

Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó. Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, từ nay đến Tết Dương lịch, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi.

Cụ thể, trong thời gian này, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào.

Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10, dự kiến đây sẽ là thời điểm tuyệt vời với tuổi Mùi.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ nay đến Tết Dương lịch: Tiền bạc đề huề, hút sạch tài lộc tứ phương, phúc đức sâu dày, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những ngày đầu tháng 5 không được tốt với đường công dạnh sự nghiệp của Thìn. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, con giáp này nhân lúc khó khăn lại thể hiện được năng lực của mình vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên từ nay đến Tết Dương lịch khó khăn dần tan biến, con giáp này còn được cấp trên để mắt tới nữa.

Bản mệnh hãy mạnh dạn làm theo suy nghĩ của mình, quyết đoán để tìm ra những con đường mới thay vì đi mãi theo lối mòn. Đây là thời điểm để bạn bộc lộ bản thân mình, thay cũ đổi mới, sẽ có những thành quả vô cùng đáng mong chờ.

Quý nhân còn giúp cho con giáp này gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, cũng có được tình duyên ấm áp bên mình. Tình yêu đâm chồi nảy lộc, giúp tuổi Thìn có thêm động lực để phấn đấu mỗi ngày.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ nay đến Tết Dương lịch: Tiền bạc đề huề, hút sạch tài lộc tứ phương, phúc đức sâu dày, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tài năng, trí tuệ hơn người. Bạn lại là con giáp thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết nhìn xa trông rộng. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Dậu luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể thay đổi bản thân và cải thiện cuộc sống.

Tử vi học có nói, từ nay đến Tết Dương lịch, người tuổi Dậu giải hết vận xui, công danh sự nghiệp có bước tiến thấy rõ. Trong thời điểm này này, người tuổi Dậu sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Quý nhân sẽ xuất hiện giúp sự nghiệp của bạn thăng hoa, viên mãn. Người này rất tin tưởng vào bạn và sẽ trao cho bạn cơ hội quý như vàng để thể hiện tài năng, sở trường.

Trong việc kinh doanh, sau một thời gian loay hoay thử nghiệm, bạn đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình. Những ý tưởng, sáng kiến của bạn mang lại nhiều hiệu quả. Khách hàng kéo đến ngày càng đông, mang lại cho bạn nguồn thu dồi dào.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ nay đến Tết Dương lịch: Tiền bạc đề huề, hút sạch tài lộc tứ phương, phúc đức sâu dày, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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