Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp Tài Lộc cực thịnh, chuyển mình rực rỡ, có nhà lầu xe sang, vươn lên thành Đại Gia triệu phú

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, công việc của Ngọ hôm nay gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà.

Con giáp tuổi Dậu

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, được Chính Quan che chở nên người tuổi Dậu đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của mình trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn nên hãy tập trung và làm mọi việc hết mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim khiến vận trình tình cảm của con giáp này dường như đi vào ngõ cụt. Nếu không giảm bớt sự kiêu căng ngạo mạn thì những bản mệnh còn độc thân khó cải thiện tình trạng hiện tại. Những người đã có đôi có cặp thì cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình đề phòng làm tổn thương người đối diện.

Con giáp tuổi Mùi

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, Thiên tài soi sáng đường tài lộc và công danh của Mùi, ngày tốt cho việc tăng lương, thăng chức, xin việc, kiếm tiền bằng nghề tay trái. Bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ đồng nghiệp và có cơ hội nhận được lời khen ngợi từ những người giỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp nói đây là một ngày tốt cho những người sinh năm Mùi. Bạn sẽ duy trì sự phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện cá nhân, luôn tận tâm với công việc và hoàn thành nó một cách siêng năng. Với sự hỗ trợ của những người có địa vị, bạn sẽ đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!