Những con giáp có thành công đến muộn, tuổi trẻ khó khăn, lận đận càng đi về phía hậu vận càng sung túc, viên mãn không ai bì

Nhờ có ý chí kiên cường ấy mà lúc nào con giáp này cũng vươn lên để tiến về phía trước. Những thất bại không thể làm người tuổi Sửu đánh mất sự tin tin hay cảm thấy hoang mang, lo lắng, ngược lại, sau những lần ấy, người tuổi Sửu lại càng muốn thử thách với khó khăn nhiều hơn.

Người tuổi Sửu có khả năng chịu đựng vất vả vượt xa người thường, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng rõ ràng mục tiêu của mình. Khi đạt thành công, người tuổi Sửu không đắc chí lơ là mọi việc, khi thất bại, họ không bi quan gục ngã.

Người tuổi Sửu sẽ nghiên cứu và phát hiện ra những điều mình làm chưa đúng để có phương hướng sửa chữa, cải thiện, không mắc phải những lỗi ấy thêm một lần nào nữa.

Đến tuổi trung niên, chắc chắn người tuổi Sửu sẽ tích lũy được kinh nghiệm dày dặn và trở thành một người thành đạt.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn rất thông minh và lý trí, con giáp này xác định được mục tiêu và đích đến của mình ngay từ khi còn rất trẻ. Vì vậy, người tuổi Thìn sẽ không ngừng rèn luyện bản thân, trở thành con người xuất sắc và nổi bật trong tập thể.

Có thể khi còn trẻ, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều lần thất bại bởi thái độ tự tin quá mức, cho rằng mình có thể làm được tất cả mọi điều, nhưng sau mỗi sai lầm ấy, con giáp này sẽ học được cách hành xử đúng đắn hơn.

Quá trình tích lũy kinh nghiệm của người tuổi Thìn kéo dài không ngừng, khiến con giáp này ngày càng trở thành một người tài giỏi trên nhiều phương diện. Người tuổi Thìn sẽ không bao giờ trốn tránh khó khăn, luôn luôn dũng cảm tiến về phía trước, cuối cùng đạt được điều mình mong muốn.

Người tuổi Thìn muốn làm ăn kinh doanh phải đợi sau tuổi 30 mới mong thắng lớn. Đến khoảng 40 hoặc 50 tuổi, con giáp này sẽ đạt được thành công rực rỡ ngoài mong đợi.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân là con giáp thành công muộn. Con giáp này thường tạo cho người khác ấn tượng mình là một người biếng nhác, ham chơi hơn ham làm. Thế nhưng ông trời lại phú cho người tuổi Thân một bộ óc cực kỳ thông minh, để họ có thể học một hiểu mười.

Thời gian người tuổi Thân nắm bắt kiến thức nhanh hơn người khác nhiều nên quãng thời gian còn dư, con giáp này mới dùng để làm những điều mình yêu thích.

Khi còn trẻ, người tuổi Thân thường không đạt được thành công nào đáng kể vì cái tính nhàn tản, ung dung của mình, thế nhưng khi đã bước vào độ tuổi trung niên, con giáp này sẽ dần dần thay đổi, biết nắm bắt những thời cơ xuất hiện trước mắt.

Chính vì vậy, người tuổi Thân sẽ đạt được nhiều thành công khiến người ngoài không hề ngờ tới.

Tuổi Mùi

Vận thế của người tuổi Mùi khởi sắc theo từng giai đoạn, khá chậm nhưng chắc, hệt như cá tính của con giáp này. Người tuổi Mùi ôn hòa, quảng giao, thành khẩn, chân thành, không giỏi vờ vịt hay dối trá. Vì thế, con giáp này luôn được mọi người tôn trọng và yêu mến trong các mối quan hệ xã giao.

Theo thời gian, điểm mạnh ấy ngày càng được phát huy, người tuổi Mùi mở rộng mạng lưới bạn bè, kết thêm quý nhân, giảm đi đối thủ, vận trình cứ thế khởi sắc mạnh mẽ.

Tiền vận của con giáp này tuy có vất vả, bôn ba đây đó để lập nghiệp, tìm kiếm hướng đi cuộc đời, nhưng tới trung vận, cả đời sống vật chất và tinh thần đều được cải thiện bất ngờ. Nhất là sau tuổi 40, người tuổi Mùi gặp đại vận hưng vượng, cuộc sống sinh động, đa sắc, niềm vui tới dồn dập.

Vì thế bất luận hiện nay người tuổi Mùi đang gặp khó khăn gì, rơi vào trạng thái tinh thần ra sao, con giáp này hãy suy nghĩ lạc quan hơn, hướng ánh nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước. Điều đó sẽ là động lực giúp người tuổi Mùi nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, sớm có được cuộc sống an nhàn, giàu có khi về hậu vận.

Tuổi Tý

Đại vận của người tuổi Tý có ba mốc quan trọng, 28, 36 và 43 tuổi. Trong ba năm này, vận khí khởi sắc mạnh, làm ăn, kinh doanh lãi lớn, tài lộc dồi dào.

Theo tử vi 12 con giáp cho rằng, người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, lại có tài năng thiên bẩm trong lĩnh tực tài chính, tuy nhiên cũng là con giáp thành công muộn.

Khi còn trẻ, người tuổi Tý thích mạo hiểm, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, hừng hực khí thế và thích chủ động trong mọi tình huống. Tuy nhiên, con giáp này lại quá tự trọng, dễ bị tổn thương về mặt tinh thần, gây thù chuốc oán hoặc vướng vào họa thị phi.

Phải đến sau tuổi 40, độ “chín” của người tuổi Tý mới thực sự rõ ràng. Sức chịu đựng tốt, cộng thêm sự lanh lợi, con giáp này không khó để bứt phá thành công. Từ trung vận trở đi, cuộc sống của người tuổi Tý càng an nhàn, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.