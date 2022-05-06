Tử vi chủ nhật (8/5/2022) của 12 con giáp: Sửu có tam hợp che chở hạnh phúc đong đầy, Mão tự tin làm mọi việc, Thân có tin vui liên quan đến sức khỏe

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp , người tuổi Tý dễ bị những đối tượng xấu mà Thiên Quan đưa tới gây hại, ảnh hưởng tới tiền bạc của bạn. Đừng để những cơn bốc đồng mua sắm kiểm soát bạn ngày hôm nay. Hãy thận trọng và tính toán kỹ lưỡng trước mọi kế hoạch shopping, nếu không bạn có thể bị “lố” hầu bao đấy.

Những mạo hiểm, liều lĩnh có thể không mang lại những điều mà bạn hy vọng ngày hôm nay. Thế nên, liên quan đến tài chính thì cách tốt nhất là hãy thận trọng một chút và chờ đợi sự ổn định đi

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên làm: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cỏ phá đất, cắt áo.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có được ngày hạnh phúc đong đầy, thậm chí có người còn giới thiệu cho người độc thân một người vô cùng ưng ý. Nếu mở lòng thì cơ hội thành đôi rất cao, hứa hẹn hai bạn sẽ có cuộc sống như mơ.

Một ngày Chủ nhật thú vị cho tuổi Sửu nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, các tương tác thú vị với bạn bè, người thân,… dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Quãng thời gian đầy hoạt động sôi nổi này sẽ mang lại cho bạn năng lượng, tiếng cười và niềm vui.

Nguồn năng lượng mới cũng sẽ đem lại cho nhiều cảm hứng để luyện tập thể thao, cải thiện sức khỏe. Về mặt tình yêu, nếu không chắc về tình cảm của mình, bạn đừng nên trêu đùa với cảm xúc của người khác.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cảm thấy lúng túng khi có người đẩy bạn vào nhiệm vụ mà bạn không quen. Thế nhưng nếu bạn biết tận dụng nguy thành cơ, trở nên chủ động hơn thì mọi việc sẽ hanh thông.

Cái tôi của tuổi Dần hôm nay cần được khẳng định dưới sự chỉ dẫn của Chính Ấn. Đặt bản thân bạn lên trên hết nhé, cũng đừng cho rằng bạn đang ích kỷ với mọi người xung quanh. Bạn xứng đáng được nuông chiều, sau những cố gắng và những đóng góp của mình đấy.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cũng hài hòa và yên ấm hơn so với thời gian trước đó. Đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để trò chuyện hóa giải mọi khúc mắc. Tình cảm đôi bên nhờ thế mà nồng nàn, ấm áp hơn.

Tuổi Mão

Thiên Ấn tốt cho những ý tưởng táo bạo mà con giáp tuổi Mão có thể thử thách bản thân với điều gì đó mới mẻ, trong khi những người xung quanh quay lưng lại, hay không đánh giá cao điều đó. Khi bạn tự tin làm mới mình thì không điều gì là không thể.

Hôm nay bản mệnh cũng có cơ hội gặp gỡ, kết giao với những người có sức ảnh hưởng, tạo tiền đề vững chắc cho các dự án cá nhân của bạn sau này. Nếu có thể, bạn nên ưu tiên những người ở gần vì cơ hội gặp lại rất cao.

Ngày 8 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Thương Quan ngăn trở không hẳn là điều xấu vì đó là lúc bạn tuổi Thìn cần tìm cách điều chỉnh bản thân. Giảm tốc độ chính là từ khóa dành cho bản mệnh vì dù bạn có nóng lòng muốn chinh phục điều gì đó như thế nào, bạn vẫn nên dừng lại để xem xét sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau.

May mắn là có bạn bè giúp cân bằng một cách hoàn hảo và làm cho tinh thần của bạn trở nên tích cực hơn rất nhiều ngày hôm nay. Vậy thì đây là cơ hội để bạn gần gũi hơn với những người bạn và cùng nhau chia sẻ những phút thật ý nghĩa.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp xuất hiện hứa hẹn tuổi Tỵ độc thân cũng cơ may tìm được ý trung nhân ưng ý khi tụ tập cùng bạn bè hoặc trong một buổi học kỹ năng, học bơi, học vẽ… Khi hai người có tâm hồn đồng điệu càng dễ có cơ hội tiến xa trong tình cảm.

Nhờ có Thiên Tài mà người tuổi Tỵ có thể may mắn được hỗ trợ tiền bạc trong ngày hôm nay. Những ai làm ăn kinh doanh, nhất là đang làm chủ những lĩnh vực bán hàng online dễ chốt được hợp đồng lớn, doanh thu về ào ạt.

Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của bản mệnh không được tốt, lý do chủ yếu đến từ sức khỏe không đảm bảo mà thôi. Nếu bạn chưa có chế độ tập luyện phù hợp thì nên bắt đầu từ bây giờ và chỉ cần khởi động bằng những động tác nhẹ nhàng, không cần quá sức.

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội hậu thuẫn cho mối quan hệ của tuổi Ngọ được cải thiện. Tình bạn chân chính phát triển từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Hãy chia sẻ sự khác biệt của bạn với mọi người và cùng nhau tìm kiếm sự đồng điệu nhé.

Tỷ Kiên giúp người tuổi Ngọ nhận ra những khó khăn hơn bạn có thể tưởng tượng. Ngày hôm nay có thể không mang lại nhiều tiến bộ như kỳ vọng, nhưng đừng vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ. Chắc chắn ban không muốn mình trở thành kẻ bỏ cuộc rồi rơi vào trạng thái hối tiếc vì bất cứ lý do nào, phải không?

Hôm nay bạn nên hạn chế việc thực hiện tham vọng vì những gì bạn nghĩ quá to tát nhưng lại lười thực hiện từng bước nhỏ. Thay vì nghĩ, bạn có thể bắt tay vào hành động và dựa vào thực tế để có thể điều chỉnh tình hình.

Tuổi Mùi

Không khó khăn để bạn và một người bạn của mình có thể tìm thấy sự đồng điệu, thấu hiểu ngày hôm nay khi có Tam Hội che chở. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt cho một kết nối sâu sắc, ý nghĩa hơn với họ đấy.

Người tuổi Mùi sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ dưới sự nâng đỡ của Thực Thần. Mức năng lượng của bạn sẽ luôn được đong đầy bởi những con người sôi nổi xung quanh. Đây là một chuyện vô cùng tích cực, nhưng bạn cũng đừng nên ham vui quá mà chấp nhận mọi lời mời từ bạn bè, người quen.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này diễn ra suôn sẻ, người độc thân sẽ có buổi hẹn hò như ý. Ngày này cũng là lúc bạn được hậu thuẫn để xử lý các vấn đề liên quan tới tiền nong.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần phải hiểu rằng sự trung thực là chìa khóa cho một mối quan hệ, nhất là quan hệ bạn bè. Thế nên đây là ngày mà bạn hãy cứ cởi mở và thẳng thắn những suy nghĩ của mình, với người bạn quý mến và tôn trọng.

Chính Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Thân tự tin trong các quyết định liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn biết chọn lọc hơn để tránh bị vướng phải những cái bẫy tài chính đang bày ra trước mắt mình.

Ngày này mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe, có thể là bản mệnh trải qua cuộc phẫu thuật thành công hoặc tìm được bác sĩ có tâm chữa trị. Một số người đã cân bằng được cuộc sống và giảm thiểu stress trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Kiếp Tài đưa tới khó khăn thì con giáp tuổi Dậu càng cần phải kiên nhẫn hơn. Nhất là trong việc đối xử với anh chị em trong nhà cần từ tốn, thấu hiểu hơn là cố gắng chỉ đạo, bắt ép ai đó phải làm theo ý mình.

Sức khỏe giảm sút, nhất là đối với ai đang mang bệnh, ngày hôm nay bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá sức hay thức quá muộn. Để tinh thần được tốt bạn có thể xem một bộ phim hài trước khi ngủ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Thương Quan nhắc nhở người tuổi Tuất chớ ngạo mạn, quá tự tin kẻo tự nhận lấy bài học của riêng mình. Thế nên hôm nay, bạn nên học cách nhũn nhặn, khiêm tốn khi đứng trước một sự việc nào đó, nhằm tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra và khiến bạn cảm thấy hối tiếc,

Bản mệnh có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ trong ngày hôm nay. Đó có thể là tình cảm chớm nở và bạn có cảm giác lâng lâng như người đi trên mây.

Sức khỏe cũng là vấn đề cần lưu tâm trong những ngày này do đó, bản mệnh chớ chủ quan. Hãy xem lại việc ăn uống của mình xem đã đủ chất hay chưa để tìm cách bổ sung bạn nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dễ bị lạc lối khi phải đưa ra quyết định khi khó khăn. Bạn không nhất thiết phải đạp đổ mọi thứ để xây dựng chúng lại từ đầu như bạn lo lắng, hãy từ từ tháo gỡ từng khúc mắc một.

Chính Quan có vẻ như là điều kiện tốt cho con giáp tuổi Hợi nhưng dường như mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn mức độ mà mong đợi, thế nên ngày hôm nay là cơ hội để bạn có thể chậm lại một chút. Hãy cưỡng lại tốc độ đó bằng cách tự điều chỉnh đi nào.

Trong ngày này có thể bản mệnh phạm sai lầm liên quan tới tiền bạc do chủ quan. Thậm chí, nếu bất cẩn có thể bị trộm cướp không chừng.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.