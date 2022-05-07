Tử vi thứ 2 (9/5/2022) của 12 con giáp: Tuổi Tý có túi tiền rủng rỉnh, Dần nhận được lời làm quen từ crush, Tỵ gặp được quý nhân

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu đối phương chứ chớ nên vội vàng đến với người đó. Cả hai đều cần hiểu rõ về nhau hơn.

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp , người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vào ngày đầu tiên của tuần mới. Hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan để ngày hôm nay có thể trôi qua thuận lợi hơn.

May mắn có Chính Tài phù trợ, bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh trong ngày hôm nay, một phần lớn là nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch. Hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu chẳng thể nào bình tĩnh đối diện với rắc rối như mọi ngày. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó đoán và khó có thể tin tưởng bạn.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên tự trách bản thân và cố gắng làm việc quá sức.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn và hai người có thể cùng nhau thảo luận tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, song bạn cũng đừng vì thế mà hấp tấp, vội vàng quá nhé.

Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính “cả thèm chóng chán” của mình. Bạn nên tự nhắc nhở bản thân, một khi đã làm gì thì cần kiên trì trong thời gian dài, như vậy mới mong thấy được thành quả và công lao của bạn mới được ghi nhận.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, thậm chí mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Nếu còn độc thân, bạn nhận được nhiều lời làm quen của người khác.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bạn cũng chớ vội vàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo mua hàng, đầu tư của người khác.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn phải nhận sự tác động của Tỷ Kiên. Có thể bạn sẽ phải trải qua một ngày vất vả do vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hãy hết sức bình tĩnh giải quyết vấn đề.

Bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục. Hãy học cách lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, không nên tự quyết tất cả mọi việc khi làm việc theo nhóm.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, người còn trẻ tuổi có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước, nếu như bạn đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn.

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Ngọ dễ vướng phải tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Nguyên nhân mâu thuẫn có thể xuất phát từ quyền lợi, vị thế, khiến vấn đề càng dễ trở nên nghiêm trọng hơn.

Hãy bình tĩnh và có cái nhìn thẳng thắn về vấn đề mình đang gặp phải, chớ nên tham lam những thứ không phải của mình, đôi khi nhường nhịn mọi người xung quanh một chút, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều.

May mắn là con giáp này có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

Tuổi Mùi

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.

Nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng hơn để người ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn.

Đáng tiếc, trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài lại cho thấy bạn là người dễ hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Trong các công việc của tập thể, bạn cần thảo luận với đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn chứ không nên tự động làm theo ý của riêng mình.

Tuổi Thân

Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Thân có thể kiếm được 1 khoản kha khá nếu làm các công việc tự do. Bạn đã chăm chỉ suốt thời gian vừa qua và đây là lúc bạn được tận hưởng thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Bạn nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người xung quanh, như vậy sẽ giúp bạn tiếp xúc được với nhiều cơ hội làm ăn khác nhau. Đồng thời, bạn cũng sẽ học hỏi được điều hay từ mọi người xung quanh nhiều hơn.

Đáng tiếc, trong chuyện tình cảm thì mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.

Tuổi Dậu

Thương Quan ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu. Trong ngày hôm nay, dù bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng cảm thấy không được thuận lợi như ý muốn, thậm chí còn bị mọi người xung quanh gây rắc rối, cản trở.

Chuyện thi cử cũng kém may mắn bởi bạn dễ mắc phải những lỗi sai không đáng có. Để hạn chế những sai sót như vậy, bạn cần ôn luyện cẩn thận hơn, dựa vào chính sức của mình, chớ phụ thuộc vào may mắn hoặc mọi người xung quanh.

Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất dễ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi là mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể biết được mình thiếu sót ở đâu.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện, đừng nên cố gắng kéo dài khiến đôi bên dễ vô tình nói ra lời tổn thương nhau.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần chấp nhận thực tế đáng buồn này và tránh suy nghĩ quá nhiều.

Thiên Tài cho thấy các công việc tay trái dần đem lại cho bạn một nguồn lợi đáng kể. Chỉ cần bạn không sợ vất vả, sắp xếp thời gian khoa học thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình tài chính của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!