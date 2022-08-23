Ngày 24/8, mây mù xua tan hai con giáp sau được cấp trên ưu ái trọng dụng, vừa được tăng lương vừa được tăng thưởng, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 15:09

Hai con giáp này sau một hồi “bĩ cực thái lai” thì cuối cùng cũng đã nhận được trái ngọt, tài sản phút chốc tăng lên chóng mặt, kho nhà chất đầy tiền bạc xài đến cuối đời chưa chắc hết.

Tuổi Tý

Ngày 24/8, mây mù xua tan hai con giáp sau được cấp trên ưu ái trọng dụng, vừa được tăng lương vừa được tăng thưởng, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi - Ảnh 1

Những ngày gần đây, những người tuổi Tý đã được “ngôi sao may mắn” đóng quân ngay trong nhà nên mưa thuận gió hòa, nguồn tài lộc càng thêm dồi dào. Họ là người ngay thẳng, dứt khoát, luôn cầu tiến, thích cuộc sống có yếu tố kích thích và cực kỳ chăm chỉ làm việc. Dưới sự phù hộ của Thần Tài, công việc được đẩy nhanh tốc độ khiến cho vị thế lên như thủy triều. Không những vận may của họ lên cao mà tâm trạng và cơ thể cũng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Ngày 24/8, mây mù xua tan hai con giáp sau được cấp trên ưu ái trọng dụng, vừa được tăng lương vừa được tăng thưởng, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi - Ảnh 2

Những người thuộc Tỵ gần đây được ngôi sao may mắn "Lữ Thần" ở cung Quan Lộc phù hộ, những điều mà họ đang lo lắng sẽ được cải thiện, điều này thật đáng chúc mừng! Họ luôn tràn đầy năng lượng, sự cầu tiến và tinh thần quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, cho nên việc nhận được trái ngọt do công sức của mình bỏ ra là sớm muộn. Dưới sự phù hộ của cung Quang Lộc, trong khoảng thời gian này, họ từ từ tích lũy được số lượng của cải lớn và có xu hướng ngày một tăng lên, cuối cùng là giàu lên trông thấy. Quan trọng hơn, họ đã rất nghiêm túc trong công việc làm cho cấp trên vô cùng hài lòng nên quyết định tăng lương sớm hơn dự kiến.

*Bài viết chỉ có tính chất chiêm nghiệm và tham khảo

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến. 

Bước vào cuối tháng 8, chim khách đến nhà 4 con giáp này, người ra ngoài làm ăn phát tài, kẻ đến đâu chuyện vui lần lượt kéo đến. 

Tháng 8 sắp trôi qua, cũng đoán xem những con giáp may mắn được chim khách gõ cửa nhà đón vận may trong thời gian tới.

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