Ngày 15-16/6: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, biến đen thành đỏ, làm đâu thắng đấy, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền bạc, tình duyên đều nở rộ 

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp, hôm nay tuổi Sửu không nên nghĩ tới công to việc lớn, bạn nên ưu tiên các giải pháp an toàn nhất có thể. Bạn nên hiểu rằng dù bạn tài giỏi nhưng không phải ai cũng muốn công nhận điều này, đó là lý do họ tìm cách làm hại bạn đấy.