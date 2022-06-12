Thứ 2 đầu tuần (13/6), 3 con giáp có năng lực siêu tốt này cứ họp giao ban xong là có người mang quà tới trao tay, nhận ngay lộc lớn, vui vẻ ngập tràn, tiền tiêu rủng rỉnh, cả đời ấm no

Theo tử vi 12 con giáp người tuổi Tý khá khó tính, tỉ mỉ và cầu toàn. Trong công việc, họ luôn được biết đến với tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm.

Thứ 2 đầu tuần (13/6), người sinh năm Tý thoát khỏi vận đen, hết khó hết khổ. Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi. Ngay ngày mai, sau cuộc họp giao ban họ còn được bất ngờ tăng lương, tăng thưởng vì một dự án đạt đỉnh.

Là người chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến. Người tuổi này có nhiều cơ hội thăng tiến hơn người khác.

Tuổi Dậu

Ngày thứ Hai, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, sáng ngày mai (13/6), người tuổi Dậu sẽ có thể nhận được một tin vui bất ngờ. Chính vì tin vui đó mà họ sẽ được nạp dư 100% năng lượng pin dùng cho cả tuần không hết.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh.

Tuổi Sửu

Tuần mới có nhiều niềm vui khi sự nhiệt tình, hứng khởi trong công việc của bạn sẽ luôn thường trực. Con giáp này được nhiều người yêu mến, giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn, bạn luôn cố gắng "dĩ hòa vi quý" trong mọi tình huống.

Chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng suôn sẻ. Đường tài lộc đặc biệt thăng hoa vào thời điểm giữa tuần, tuy nhiên bạn cũng cần thận trọng vì có thể luôn xuất hiện tiểu nhân rình rập. Tuy nhiên tuần này bạn có vẻ phải chi tiêu khá nhiều, hãy luôn học cách dành ra một khoản nhỏ để chăm sóc và tiết kiệm cho bản thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.