Hot: 3 con giáp nữ "ĐƯỢC ĂN LỘC VÌ CON", càng sinh nhiều con càng may mắn, đổi vận cát lành, tương lai tươi sáng, hậu vận viên mãn vô cùng 

Người tuổi Tỵ hài hòa, thân thiện, luôn giữ được mối quan hệ hữu hảo với bạn bè, người thân. Người phụ nữ tuổi Tỵ có xu hướng hướng nội, ít chia sẻ tâm tình với mọi người xung quanh, chất chứa nhiều âm khí trong mình. Vì vậy mà cuộc sống độc thân của họ có phần bấp bênh, trắc trở.

Chưa hết, người con lớn lên cũng hiếu thuận với cha mẹ. Vợ chồng có thể hưởng thụ cuộc sống bình an, nhàn hạ bên con cháu.

Nhưng sau khi kết hôn và sinh con, vận khí của nữ tuổi Tỵ thay đổi rõ rệt. Bản mệnh được bổ sung phần dương khí, vận thế thăng tiến không ngừng, vạn sự bắt đầu hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp sống tình cảm nên khi có con, họ nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu, sự nồng ấm và hiểu biết tinh thông của mình. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu là người an nhàn nhất, con cái không cần dạy dỗ nhiều vẫn thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, lớn lên thành tài.

Vì thế, Sửu đẻ càng nhiều con càng lộc, gia đình hòa thuận, vui vẻ, giàu sang. Bố mẹ tuổi Sửu nên sinh con tuổi Dần, Tý, Dậu là hợp nhất. Những đứa trẻ này sẽ luôn đem đến cho bố mẹ nhiều bất ngờ.

Tuổi Dần

Thiên Tài là cánh tay trợ lực mạnh mẽ để cho người tuổi Dần có thể có những quyết định táo bạo hơn liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay. Dù quyết định của mình là gì bạn cũng đã lường trước rủi ro và biết nên làm gì khi nó xảy ra.

Ảnh minh họa

Xem tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Dần được nhận lộc nhờ con cái, may mắn ghé thăm mang lại nhiều cơ hội cho người tuổi Dần. Việc này đồng nghĩa với việc người tuổi Dần càng sinh nhiều con càng phú quý, giàu sang.

Mộc sinh Hỏa, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn đấy, hãy cho người bạn có thiện cảm một cơ hội nhé.

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