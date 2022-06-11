Thứ 7, chủ nhật hốt bạc của 3 con giáp phát tài, ngồi không cũng có tiền, chơi trò đỏ đen cũng trúng thưởng lớn, tài lộc quấn thân, chuẩn bị  “ túi 3 gang mang đi mà đựng”

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Đặc biệt, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Sửu có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Sửu sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Tuổi Ngọ

Ngọ tam hợp với Dần, dự báo các phương diện trong năm Nhâm Dần, nổi bật là tài lộc, nhiều thời cơ phát triển tốt đẹp cho người cầm tinh con ngựa. Người tuổi này có thể phát huy được những thế mạnh của mình trong nhiều công việc, kiếm ra nguồn tài chính tốt từ nhiều công việc khác nhau.

Ảnh minh họa

Nhất là nếu biết tận dụng được may mắn thì không ít người tuổi Ngọ có được cơ hội đổi đời trong năm 2022 Nhâm Dần. Tuy nhiên, tử vi tuổi Ngọ 2022 về tình trạng sức khỏe không được tốt có thể ảnh hưởng tới sức phấn đấu của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần.

Tuổi Tý

Ngày cuối tuần Tý được Lục Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận, bản tính thông minh nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Mặt tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện Thổ khắc Thủy nên ảm đạm hơn. Có vẻ bạn đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại chính là đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp nhé Tý.

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