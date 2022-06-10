3 cặp con giáp duyên trời định, SIÊU KHẮC KHẨU nhưng cưới về lại rất vượng đường tài lộc, ăn nên làm ra, càng sống với nhau càng gắn bó, hạnh phúc, yên ấm đến già

Vợ chồng bạn có thuộc 1 trong 3 cặp con giáp khắc khẩu nhưng lại hợp nhau không?

Tuổi Dần và tuổi Ngọ Tính tình của người tuổi Ngọ và tuổi Dần khá giống nhau, ai cũng khá nóng nảy nên khi đến với nhau sẽ có nhiều lúc “cơm không lành, canh không ngọt”. Thật sự cha mẹ hai bên gia đình lo sợ hai đứa con sẽ đổ vỡ sau khi kết hôn không bao lâu nên ban đầu cấm cản.

Tuy nhiên sau đó, họ đã chứng minh rằng miệng khắc khẩu, mà trong dạ rất yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau. Thế là sau khi kết hôn họ cố gắng nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói, cùng nhau lập nghiệp và nuôi dạy con cái hơn người. Ảnh minh họa Dù nóng tính, hay tranh cãi nảy lửa, nhưng họ cũng rất nhanh nguội, không có chuyện "để bụng" giận nhau lâu. Đặc biệt người tuổi Ngọ luôn tâm niệm câu: "Một câu nhịn chín câu lành", luôn cẩn trọng trong lời nói không làm đối phương tổn thương nên vẫn giữ được hòa khí gia đình. Cũng chính nhờ điều này mà họ có thể sống đến răng long đầu bạc.

Tuổi Mão và tuổi Mùi Cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn. Khi mới gặp, tình cảm vô cùng mãnh liệt, làm bạn lâu dần tình cảm càng trở nên sâu sắc, mật thiết. Ảnh minh họa Nếu hai con giáp này có thể kết hợp thành đôi và chung sống bên nhau trọn đời sẽ có một cuộc hôn nhân rất mĩ mãn. Tuy nhiên, điểm yếu của hai con giáp này là rất dễ có suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, cần phải luôn động viên cổ vũ lẫn nhau để cuộc sống thêm lạc quan, tích cực. Tuổi Tý và tuổi Sửu Theo ngũ hành, Tý tương ứng mệnh Thủy, Sửu tương ứng với Thổ tuy là tương khắc nhưng theo quy luật vận mệnh nhân sinh thì Thổ khắc Thủy sinh tài. Chính vì lý do này mà 2 con giáp này lấy nhau sẽ cùng nhau tạo nên cơ đồ, kiếm tiền như nước Một khi kết hợp, vận tài hợp lại, sức mạnh nhân đôi, cùng nhau cố gắng, động viên nhau vượt qua khó khăn. Sau 2 năm kết hôn mọi sự bắt đầu hanh thông, tình cảm gắn bó, của cải đến ầm ầm do công việc làm ăn vô cùng thuận lợi vì có người giúp đỡ. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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