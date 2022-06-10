10 ngày cuối cùng của tháng 6 (21/6-30/6), 3 con giáp vượng đường làm ăn,  lộc buôn bán về tay, đất đai nhiều vô kể, sổ đỏ rải đầy nhà

Tuổi Mùi, Tuổi Sửu và Tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tài lộc vào 10 ngày cuối cùng của tháng 6 dương lịch.

Tuổi Mùi

Con giáp này bình thường là người trầm tính, không thích thể hiện nhưng trong lĩnh vực bất động sản thì họ lại tỏa sáng tài năng thiên bẩm của mình. Không chỉ là việc tậu đất, mua nhà thuận lợi mà họ còn có thể trở người nắm giữ khối lượng đất đai khổng lồ, lãi mẹ đẻ lãi con, càng ngày càng giàu có.

Vận trình người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, mọi việc hành thông. Đặc biệt, sự nghiệp được ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên dễ dàng thăng hoa.

Ảnh minh họa

Làm ăn thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ nên tài vận có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn lại có quý nhân trợ giúp.

Tuổi Sửu

Cũng giống như tuổi Mùi, tuổi Sửu cũng thuộc top may mắn trong công việc, tiền tài. Sự nghiệp của người này thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ.

Đặc biệt trong 10 ngày cuối cùng của tháng 6 dương, tuổi Sửu sẽ nhận được tin vui cực lớn trong công việc, sẽ có những lời khen ngợi hoặc đánh giá tốt, để làm đòn bẩy cho bạn tiến tới một vị trí cao hơn.

Tuổi Dần



Người tuổi Dần đại diện cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Dù liên tiếp vấp ngã nhưng họ không bao giờ nản lòng. Sự nghiệp của họ càng ngày càng ổn định, có bước thăng tiến lớn do được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa

Những người làm ăn kinh doanh thì chuẩn bị tinh thần đón lộc về nhà, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 6 dương này, lộc lá thi nhau kéo đến thu về 1 khoản tiền không nhỏ để đầu tư làm ăn và tích lũy sau này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-ngay-cuoi-cung-cua-thang-6-21-6-30-6-3-con-giap-vuong-duong-lam-an-loc-buon-ban-ve-tay-dat-dai-nhieu-vo-ke-so-do-rai-day-nha-474857.html