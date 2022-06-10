Trong 15 ngày tới: 3 con giáp số nhọ bị Thần Tài quay lưng, tiểu nhân rình rập, dễ gặp tai ương, xui xẻo, cẩn trọng kẻo họa vô đơn chí rơi vào đầu

Tâm linh - Tử vi 10/06/2022 12:16

Cùng tham khảo xem mình có là 1 trong 3 con giáp xui xẻo đó không để tránh nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo tháng 6/2022, đặc biệt là 15 ngày tới, bởi bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi.

Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiết sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình.

Trong 15 ngày tới: 3 con giáp số nhọ bị Thần Tài quay lưng, tiểu nhân rình rập, dễ gặp tai ương, xui xẻo, cẩn trọng kẻo họa vô đơn chí rơi vào đầu - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần, bạn cũng sẽ vượt qua được thôi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cũng gặp lắm chuyện trong năm nay và chán nản nhất là trong 15 ngày tới. Những người tuổi này dễ vướng họa vạ miệng, mất bạn tri kỷ. Cho nên, đến lúc khó khăn phải tự bươn chải và cũng vì quá nhọc lòng nên sức khỏe bào mòn. 

Do đó, lời khuyên cho người tuổi Tỵ là cần phải “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” cũng như chú ý đến chế độ ăn uống sinh hoạt, ngày ăn đủ 3 bữa đúng giờ, hạn chế ăn vặt và những đồ ăn không tốt để giữ gìn sức khỏe, có sức làm nhiều việc nhé. 

Trong 15 ngày tới: 3 con giáp số nhọ bị Thần Tài quay lưng, tiểu nhân rình rập, dễ gặp tai ương, xui xẻo, cẩn trọng kẻo họa vô đơn chí rơi vào đầu - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tử vi trong năm 2022 những người tuổi Dậu bước sang nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Dậu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Đặc biệt, trong 15 ngày tới, do tai ương tìm tới nên người tuổi Dậu hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương thậm chí là giáng chức. Bạn đau đầu và muốn nghỉ việc, nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm, nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tuổi dậu tuổi thìn tuổi Tỵ

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